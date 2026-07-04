Poglejte, kako so prijeli mafijca! Ujet med nakupovanjem, bil oborožen, uporabljal lažno vozniško dovoljenje na ime Kovač (VIDEO)

Pripadniki Oddelka kriminalistične policije PU Novi Sad so v petek prijeli Nenada Alajbegovića Alibega, nekdanjega vodjo Partizanove navijaške skupine. Vse se je zgodilo, ko je Alajbegović v trgovini kupoval cigarete. Medtem ko je sproščeno klepetal s prodajalcem, oblečen v kratke hlače in natikače, sta ga presenetila dva pripadnika kriminalistične policije, ga podrla na tla in aretirala. Kot navaja Blic, se je Alibeg v Novem Sadu skrival pod lažnim imenom.

Zanj bilo razpisanih več tiralic po vsej Srbiji

Vir, blizu preiskavi, je razkril, da je bil osumljeni v trenutku prijetja oborožen. Kot je razvidno s posnetka nadzorne kamere, so bili policisti v civilu hitri in učinkoviti ter so ga obvladali, še preden se mu je uspelo odzvati.

Alajbegoviću sta na pultu ostala denarnica in mobilni telefon, za pasom pa je imel pištolo z nabojem v cevi. Nosil je tudi neprebojni jopič. Poleg še nekaj pištol in nabojev so našli tudi natančno tehtnico s sledovi amfetamina ter lažno vozniško dovoljenje na ime Kovač, ki ga je uporabljal za prikrivanje svoje identitete.

Najmanj desetkrat ušel smrti

Alajbegović je večkratni povratnik, ki je prestal večletne zaporne kazni zaradi orožja, mamil in nasilja. Zoper Alajbegovića je bila vložena kazenska ovadba. Odredili so mu pridržanje do 48 ur, nato pa bo priveden na zaslišanje.

Blic piše tudi, da je Alajbegović doslej najmanj desetkrat ušel smrti. Policiji je dobro znan zaradi obsežne kazenske evidence – zoper njega je bilo vloženih 67 kazenskih ovadb, po nekaterih podatkih pa je bil prvič priveden, ko je imel komaj 12 let.