REKORDNI ZASEG

Poglejte si te posnetke! Narkopodmornica potonila, na njej 35 bal kokaina (VIDEO)

Vrednost zasežene droge bi organiziranim kriminalnim skupinam lahko prinesla okoli 600 milijonov evrov. Podmornica je potovala proti Evropi.
Skoraj devet ton droge je »največji zaseg kokaina v zgodovini Portugalske«, FOTO: - Afp

N. Č.
 27. 1. 2026 | 13:29
 27. 1. 2026 | 13:59
3:03
A+A-

Portugalske oblasti so v ponedeljek sporočile, da so pri azorskem arhipelagu prestregle polpodmornico in na njej zasegle rekordno količino kokaina. Skoraj devet ton droge je »največji zaseg kokaina v zgodovini Portugalske«, je tiskovni predstavnici policije povedala za tiskovno agencijo AFP.

Direktor Nacionalne enote za boj proti tihotapljenju drog Artur Vaz dejal, da so zasegli 35 bal kokaina »v skupni količini, ki jo ocenjujemo na približno devet ton. Vaz je dodal, da bi lahko droge, ki so jih prevažali na plovilu, organiziranim kriminalnim skupinam prinesle »stotine milijonov evrov«. Po poročilih portugalskih medijev bi vrednost zasežene droge lahko dosegla tudi do 600 milijonov evrov.

Policisti so sporočili, da so plovilo prestregli »v zadnjih dneh« približno 230 navtičnih milj (426 kilometrov) od otokov v Atlantskem oceanu. Pri operaciji so jim v težkih vremenskih razmerah pomagali mornarica in letalske sile ter britanske in ameriške oblasti.

Polpodmornica je na koncu potonila skupaj s paketi droge, ki jih je prevažala, so sporočili policisti. Plovilo je priplulo iz Latinske Amerike, na krovu pa so bili trije državljani Kolumbije in en državljan Venezuele, so še dodali.

Marca lani je portugalska policija pri Azorih prestregla še eno narkopodmornico, ki je proti Evropi prevažala skoraj 6,5 tone kokaina.

Padec cene kokaina kriminalce sili, da isto podmornico uporabijo večkrat

Čeprav polpodmornice za tihotapljenje drog v Kolumbiji in drugih delih Južne ter Srednje Amerike redno uporabljajo že od 80. let prejšnjega stoletja, v evropskih vodah niso bile zabeležene vse do leta 2006, ko so zapuščeno podmornico našli v estuariju v severozahodni španski pokrajini Galiciji.

Prvo popolnoma natovorjeno narkopodmornico, odkrito v evropskih vodah, so izvlekli leta 2019 v enem od zalivov v Galiciji, kjer je bila potopljena skupaj s tovorom treh ton kokaina. Pred štirimi meseci je španska policija zasegla 3,6 tone kokaina, ki je bil v Galicijo prav tako pripeljan z narkopodmornico.

V intervjuju za Guardian prejšnji mesec je vodja osrednje narkotične brigade španske nacionalne policije dejal, da drastičen padec cen kokaina sili kriminalne skupine, da znova uporabljajo narkopodmornice, ki so jih prej po enkratnih poteh iz Južne Amerike potapljale.

»Cena blaga je res, res nizka, zato so organizacije povsem logično spremenile pristop. Namesto da jih potapljajo, zdaj izkrcajo drogo in na morju vzpostavijo platformo za oskrbo z gorivom, da se polpodmornice lahko vrnejo v države, od koder so prišle, in opravijo čim več voženj,« je pojasnil Alberto Morales.

Več iz teme

kokaindrogezasegAzoriPortugalska
