Poglejte strašljiv trenutek, ko se je udrla cesta tik nad gradbiščem (VIDEO)

Iz Kragujevca prihaja prizor, ob katerem zastane dih. Pri kompleksu Center izvrstnosti se je udrlo zemljišče – porušili so se podporni zidovi, z njimi pa del dostopne ceste. Posnetki s terena kažejo razpoke in zdrse zemlje na območju, kjer naj bi zrasla nova stanovanjska stavba. A tu se začne prava uganka: o investitorju in izvajalcu ni ne duha ne sluha.

Na lokaciji ni niti osnovne obvezne table s podatki o projektu, poroča portal Vreme. Kot da bi gradbišče vzniknilo iz nič. Celotno območje je zdaj ograjeno, nad njim bedi policija, saj obstaja realna nevarnost, da bi se zemlja še naprej pogrezala. Lokalni prebivalci pravijo, da se udori tal v zadnjih dneh samo stopnjujejo in da živijo v nenehnem strahu.

Nezadovoljstvo ljudi raste iz dneva v dan. Razburjeni so zaradi vseh nejasnosti in pomanjkanja kakršnihkoli informacij, kdo in kaj sploh gradi na tem nestabilnem terenu. Oblasti medtem molčijo – uradnega pojasnila o tem, kdo stoji za skrivnostnim projektom, še vedno ni.