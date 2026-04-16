Poglejte vdor specialcev: vodilni član balkanskega kartela padel v postelji (VIDEO)

V obsežni akciji Evropskega policijskega urada (Europol) v Črni gori je bil aretiran vodilni član balkanskega kartela, za katerega obstaja sum, da je odgovoren za tihotapljenje več ton kokaina, namenjenega evropskemu trgu.

Gre za enega najpomembnejših balkanskih kartelov, pri razbitju katerega je sodelovalo več nacionalnih policij, med drugim Avstrije in Španije. V usklajeni akciji je bilo aretiranih 12 pripadnikov kartela, od tega štirje v Nemčiji. Specialna policija je objavila posnetek vdora v stanovanje moškega, za katerega sumijo, da je vodilni član kartela v Črni gori.

Kriminalna mreža naj bi za tihotapljenje drog uporabljala morske in zračne poti

Tako poročajo, da je bil aretiran Svetislav Filipović (47), lastnik podjetja Spectacular iz Podgorice, ki je ustvarjalo milijonske dobičke pri trgovini z bananami in oreščki, obenem pa je prejelo kar 139 pošiljk iz Ekvadorja, Kolumbije in Ukrajine ter imelo skupno 16 dobaviteljev.

Osumljenci s prebivališčem v Črni gori in Nemčiji naj bi imeli različne vloge znotraj kriminalne organizacije – od financerjev do koordinatorjev in logistov – ter so se povezali v kriminalno mrežo, vpleteno v obsežno mednarodno trgovino s kokainom in kanabisom. Domnevno so drogo tihotapili v EU iz držav, kot so Albanija, Tajska in Združene države Amerike, pri čemer so uporabljali morske in zračne tihotapske poti.

Pravosodni organi v Črni gori so vložili obtožnice proti več osumljencem zaradi vpletenosti v trgovino z 2,7 tone kokaina in 1,5 tone kanabisa med oktobrom 2024 in aprilom 2026. Droga je bila zasežena v 12 različnih predhodnih operacijah v več državah EU in Južne Amerike.