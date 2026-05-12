Pogrešana planinca po izbruhu vulkana našli objeta pod skalami: »Vedela sta, da je vzpon prepovedan«

Galerija
Na indonezijskem otoku Halmahera se je tragično končala iskalna akcija za dvema singapurskima planincema, ki sta izginila po izbruhu vulkana Dukono. Reševalci so njuni trupli našli pod skalnim podorom v bližini kraterja, po navedbah lokalnih oblasti pa sta bila v trenutku smrti objeta, poroča hrvaški Index.
Vodja indonezijske reševalne službe Iwan Ramdani je pojasnil, da je bilo reševanje izjemno zahtevno zaradi težko dostopnega terena, slabega vremena in nenehnih vulkanskih izbruhov. Vulkan Dukono namreč že od petka neprekinjeno bruha pepel, ki je v nekem trenutku segel skoraj deset kilometrov visoko.
»Vedela sta, da je vzpon prepovedan, saj je vulkan v območju visoke pripravljenosti, vendar sta kljub temu vztrajala,« je dejal vodja policije Severne Halmahare. Ob tem je opozoril, da se številni obiskovalci za vzpon odločijo predvsem zaradi ustvarjanja vsebin za družbena omrežja. Indonezijska vulkanološka agencija je v zadnjih dneh zabeležila več izbruhov vulkana Dukono. Za območje še vedno velja tretja od štirih stopenj nevarnosti, zato je gibanje v radiju štirih kilometrov od kraterja strogo prepovedano. Za zdaj še ni znano, kdaj bodo trupli prepeljali v Singapur.