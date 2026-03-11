Pogrešanih sedem otrok, iščejo tudi 39-letno žensko

Sedem otrok je izginilo v soboto v madžarskem mestu Makó, blizu meje s Srbijo. Najmlajši otrok je star komaj dve leti, najstarejši pa 11. Gre za sedem otrok z istim priimkom, večina pa jih je živela pri rejnikih ali v ustanovah za varstvo otrok. Najmlajši med njimi je Ábel Buzás, star le dve leti. Policija ga išče skupaj z njegovimi brati in sestrami: Kevinom, Adamom, Dominikom in Anito Rubin. Kmalu zatem je policija sporočila, da so izginili tudi triletna Lilijen Buzás, György Buzás in desetletna Amira Jessica Buzás. Hkrati se išče tudi 39-letno žensko, Erzsébet Anite Papp.

Tragično izginotje kaže, da je otroke verjetno odpeljala ženska, ki je predhodno organizirala njihov odhod in pobegnila z njimi. Sedem otrok in ženska najverjetneje še vedno potujejo skupaj ali se skrivajo. Zaradi velikega števila otrok je malo verjetno, da bi ostali neopaženi. Takšna skupina težko potuje z javnim prevozom, ne da bi pritegnila pozornost, za prevoz z avtomobilom pa bi bil potreben vsaj minibus, je povedal nekdanji policijski inšpektor Atila Molnar.

Ni znano, kakšen odnos ima ženska do pogrešanih otrok. Trenutno poteka velika preiskava in iskanje pogrešanih, poroča 24sata.hr.