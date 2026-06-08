Pogrešano 11-letnico našli mrtvo, osumljen oče njene prijateljice

Enajstletna deklica Lyhanna je bila v četrtek najdena mrtva, potem ko so jo iskali od 29. maja, ko je izginila v bližini francoske vasi Fleurance. Državo pretresa val ogorčenja, saj je glavni osumljenec 41-letni moški, oče ene od Lyhanninih prijateljic, ki je bil večkrat prijavljen zaradi spolnega zlorabljanja mladoletnic. Več kot 170 policistov in prostovoljcev je dneve prečesavalo podeželska območja jugozahodne Francije, da bi našli deklico, ki so jo nazadnje videli, ko je vstopila v avtomobil moškega pred svojo osnovno šolo v kraju Fleurance, zahodno od Toulousa. Potem ko so preiskovalci 41-letniku pokazali posnetke nadzornih kamer, je priznal, da je deklico peljal z avtomobilom, vendar je trdil, da jo je odložil pri lokalnem bazenu.

Notranji minister je zahteval p reiskavo obravnave primerov.

Tožilka Clemence Meyer je potrdila, da so bile proti osumljencu, ki je sicer oče dveh otrok, že prej vložene prijave. Decembra 2017 je mati prijavila, da je njena 17-letna hči v razmerju z njim, a je bil primer zavržen, potem ko je dekle izjavilo, da je bila v razmerju prostovoljno. Januarja 2022 je bila vložena ovadba zaradi posilstva otroka, mlajšega od 15 let, na njegovem domu leta 2020. Primer je bil odstopljen lokalnemu tožilcu, vendar je bila leta 2024 ovadba zaradi pomanjkanja dokazov zavržena.

V tretjem primeru je 22. avgusta lani mati deklice, rojene leta 2014, vložila ovadbo proti njemu zaradi posilstva hčere med septembrom 2024 in majem 2025 na njegovem domu. Lokalno tožilstvo je od policije zahtevalo preiskavo, a do trenutka, ko je izginila 11-letnica, preiskava še ni bila opravljena. V sredo je bila domnevno vložena še ena prijava zaradi posilstva. Notranji minister Laurent Nuñez je od ministrstva za pravosodje zahteval preiskavo obravnave teh primerov, še poroča dnevnik.hr.