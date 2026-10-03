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Pohodnik poklical reševalni helikopter, ker »je bil malce žejen«, reševalci šokirani

Pilot reševalec, ki že 35 let sodeluje pri reševanju v gorah, opozarja, da pomoč vse pogosteje kličejo tudi pohodniki z zelo blagimi težavami. Eden od primerov mu je še posebej ostal v spominu.
Slika je simbolična. FOTO: Lesjak Miljko Irena, Grs Tolmin, Facebook
Slika je simbolična. FOTO: Lesjak Miljko Irena, Grs Tolmin, Facebook
G. P.
 3. 10. 2026 | 19:59
 3. 10. 2026 | 20:05
2:11
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Gorski turizem je vse bolj priljubljen, z večjim številom obiskovalcev pa očitno narašča tudi število nenavadnih intervencij. Švicarski helikopterski pilot Robert Andenmatten je za oddajo Rundschau na televiziji SRF opisal, da se reševalci vse pogosteje srečujejo z ljudmi, ki pomoč pokličejo zaradi težav, ki bi jih bilo mogoče preprečiti že z malenkost boljšo pripravo na pot.

Andenmatten ima za seboj že 35 let letenja s helikopterjem, zato je videl že najrazličnejše situacije. Med drugim opaža, da se nekateri v gore še vedno odpravijo povsem neprimerno opremljeni. Na planinskih poteh naj bi videval ljudi v neustrezni obutvi, nekateri pa se na krajše odseke podajo celo v opankah in čevljih z visokimi petami.

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Kaos in panika na letalu, kri v pilotski kabini in napad z nožem

Pokličejo za vsako najmanjšo težavo

A ne gre le za slabo opremo. Pilot opaža tudi, kako hitro se ljudje odločijo poklicati pomoč. »Zaradi manjše težave se pomoč pokliče hitreje, kot zaradi resnejše,« je povedal za Rundschau. Najbolj nenavaden primer pa je bil pohodnik, zaradi katerega je bil naročen helikopter, saj naj bi bil v življenje ogrožajočem stanju. Ko so reševalci prišli do njega, so ugotovili, da ni poškodovan niti v neposredni nevarnosti. Bil je zgolj malo žejen, saj je spil že vso vodo. »To je pač ta družba blagostanja,« je primer komentiral Andenmatten.

Primer je sicer skrajen, vendar po pilotovih besedah kaže na širšo problematiko. Z večjo priljubljenostjo gora se na poti odpravlja vse več ljudi brez primerne opreme, dovolj vode ali realne ocene svojih telesnih sposobnosti. Posledica niso le nevarnejše situacije za pohodnike, ampak tudi nepotrebne intervencije reševalnih ekip, ki bi lahko bile v istem času potrebne pri resnih nesrečah kje drugje.

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pohodnikgorski reševalcireševanje v gorahRobert AndenmattenŠvicagorski turizem
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Pohodnik poklical reševalni helikopter, ker »je bil malce žejen«, reševalci šokirani

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