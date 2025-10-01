  • Delo d.o.o.
NOR NAPAD

Pokol pri sosedih! Oče s kamnom ubil sina in ženo, hči se bori za življenje (VIDEO)

Obsežno iskanje morilca je trajalo celih 13 ur, nakar so ga našli in aretirali na kraju dogodka.
Obsežno iskanje morilca je trajalo celih 13 ur, nakar so ga našli in aretirali na kraju dogodka. FOTO: Delo Ui
Obsežno iskanje morilca je trajalo celih 13 ur, nakar so ga našli in aretirali na kraju dogodka. FOTO: Delo Ui
M. U.
 1. 10. 2025 | 15:45
 1. 10. 2025 | 15:49
1:16
A+A-

Italijanska policija je na nogah. V mestu Benevento se je namreč zgodil grozljiv družinski pokol. Tako je moški s kamnom ubil svojo ženo, nato pa je enako storil še svojemu sinu, medtem ko je hčerki uspelo preživeti nor napad.

Po poročilu italijanske policije je 57-letni Salvatore Ocone po prepiru v družinski hiši s kamnom do smrti pretepel svojo ženo Elisabetto (49). Nato je otroka, Cosima (15) in Antonio (16), spravil v avto in pobegnil. S kamnom je do smrti pretepel tudi sina Cosima, Antonia pa je bila hudo poškodovana.

Krvavi kamen so našli nedaleč od družinske hiše.

Policijo je obvestil sosed, ki je zjutraj v njuni hiši našel truplo ženske. Obsežno iskanje morilca je trajalo13 ur, nakar so ga našli in aretirali na kraju dogodka. Salvatore Ocone je osumljen dvojnega umora poskusa umora in ugrabitve ter je v priporu v zaporu Campobasso, navaja AGI.

 

 

