Policija aretirala osumljenca streljanja v Čakovcu: med begom se je zadrževal tudi v Sloveniji (FOTO)

Na Hrvaškem so danes aretirali moškega, ki je v soboto v Čakovcu ustrelil dva moška in ju huje ranil, nato pa pobegnil. Sumijo ga poskusa umora, je sporočila hrvaška policija, ki ga je v preteklosti že obravnavala zaradi kaznivih dejanj. Do streljanja je prišlo v soboto zgodaj zjutraj pred gostinskim objektom v središču Čakovca po konfliktu med več osebami. Eden od vpletenih je med prepirom izvlekel pištolo ter večkrat ustrelil in huje ranil dva moška.

Osumljenec se je danes sam zglasil na policijski postaji v Čakovcu. Sumijo ga poskusa umora ter povzročitve splošne nevarnosti za življenje in premoženje z uporabo splošno nevarnega sredstva. Hrvaški portal Index poroča, da se je moški med begom zadrževal v Sloveniji. Osumljenec je policiji sicer znan že od prej. Pred šestimi leti so ga skupaj s še dvema osebama aretirali v Bosni in Hercegovini, kjer je v zapuščeni tovarni gojil in prodajal marihuano ter posedoval nezakonito orožje.

Obsojen je bil na pet let in pol zapora. Po neuradnih informacijah je tretjino kazni prestal v BiH, nato je kot hrvaški državljan zahteval premestitev na Hrvaško, kjer je preostanek kazni prestal v zaporu v Lepoglavi. Po izpustu iz zapora naj bi nadaljeval kriminalne dejavnosti. Varaždinska policija ga med drugim pozna tudi zaradi gospodarskih goljufij.