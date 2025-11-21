Južne sosede je vznemirila prav posebno policijsko posredovanje. Tako je bjelovarska policija v torek aretirala 82-letnico, ta novica pa je na družbenih omrežjih sprožila številne odzive.

Ženici storjena krivica, neupravičeno aretirana?

»Okoli 12.40 je v prostorih enotnega urgentnega bolnišničnega sprejema Splošne bolnišnice Bjelovar prišlo do kršitve javnega reda in miru. 82-letnica je začela vpiti in kričati ter izražati nezadovoljstvo, ker je medicinsko osebje ugotovilo, da ni potrebe po njeni nadaljnji hospitalizaciji. Zato so jo aretirali in pridržali v prostorih policije ter bo z obtožnim predlogom privedena pred pristojno sodišče,« so navedli na policiji. Veliko ljudi je ob tem menilo, da je bila ženici storjena krivica ter da je bila neupravičeno aretirana in odstranjena iz bolnišnice.

Zgodba ima tudi drugo plat

»Ta ženska je iz Bjelovarja in že dneve prihaja v bolnišnico ter vztraja, naj jo hospitalizirajo. Zdravniki so jo večkrat pregledali, vendar se je izkazalo, da ni razloga, da bi jo zadržali v bolnišnici,« je za Mojportal.hr razkril vir ter dodal, da je ženska kakšnih deset dni prihajala v bolnišnico, ko pa je začela kričati in vznemirjati druge paciente, se je eden od zdravnikov odločil poklicati policijo. »Situacija je postala nevzdržna. Zaradi njenega kričanja se nihče ni počutil prijetno,« je dodal.

Izpuščena na prostost, naslednji dan spet v bolnišnici

Glasna starka, kot so sklepali posamezniki na družbenih omrežjih, ni pristala za rešetkami, temveč je že na prostosti. Že naslednji dan pa se je ponovno pojavila v bolnišnici. »Tokrat nihče ni klical policije in po določenem času je sama odšla. Na žalost se lahko iz tistega, kar je tam govorila, sklepa, da jo njena družina zanemarja in ne skrbi zanjo. Včasih samo sedi v čakalnici, kot da je tja prišla, da bi se ogrela. Mogoče meni, da ji je v bolnišnici bolje kot doma,« je sklenil vir.