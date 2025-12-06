Policija in družina v šoku: Pavel izginil po prepiru, morje naplavilo njegova stopala v različnih državah (FOTO)

Tančica skrivnosti v zvezi z izginotjem in smrtjo 21-letnega Pavla Martyniaka se še ni razmaknila – prej nasprotno. Mladenič je izginil konec novembra 2021 v angleški grofiji Norfolk, več kot leto dni pozneje pa so preiskovalci dobili novo, nadvse srhljivo sled: morje je naplavilo njegovi stopali. Še bolj pretresljivo pa je, da sta se pojavili na plažah, ki sta med seboj oddaljeni približno 800 kilometrov – eno na Švedskem, drugo v Angliji.

Pavla so nazadnje videli 30. novembra 2021 pred njegovim domom, ko je po prepiru z domačimi zapustil hišo. Tekom preiskave so policisti izvedeli, da je pred tem napadel mamo in sestro. Obe sta zaradi dogodka potrebovali zdravstveno oskrbo. Istega dne so ga policisti ob 4. uri zjutraj zaradi suma lažjega napada prijeli, a ga popoldne izpustili, po navedbah ga je prevzela mama Anna. Kasneje so izvedeli, da se je Pavel dan pred izginotjem vedel »bizarno«, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled. Kamera ga je pred vrati neke hiše ujela še v kraju Gorleston, potem pa se je za njim izgubila vsaka sled.

V noči na 1. december 2021 so ga začeli obravnavati kot pogrešano osebo, nevarno sebi ali drugim, vendar policija in družina kljub obsežni akciji nista našli ničesar. Šele marca 2023 je prišlo do šokantnega preobrata. Prvi del telesa so našli 2. marca 2023 na obali Švedske: naplavilo je športni copat z nogavico in kostno strukturo človeškega stopala. Drugo stopalo je 21. marca 2023 na plaži v Norfolku našel sprehajalec s psom – spet v nogavici in črnem športnem copatu. DNK-analize so pozneje potrdile, da stopali pripadata prav Pavlu.

Drugo stopalo je na plaži v Norfolku našel sprehajalec s psom. Simbolična fotografija. FOTO: Mike Blake Reuters

Na zaslišanju mrliškega oglednika na norfolškem sodišču so njegovi svojci dejali, da je šlo za »tragičen dogodek, ki bi ga lahko preprečili«. Prepričani so, da Pavel ni dobil »nujne oskrbe in zdravljenja« za svoje težave z duševnim zdravjem in da je v času izginotja prestajal psihotično epizodo. Strokovnjak, ki je sodeloval pri obravnavi, je dejal, da je to »možna« razlaga, vendar da je mogoč tudi vpliv česa drugega.

Kljub vsem tem koščkom sestavljanke pa odgovora še danes ni. Območna mrliška oglednica Yvonne Blake je na koncu poudarila, da smrt ostaja »nepojasnjena«. V sklepu je povzela, da je Pavel 30. novembra 2021 zapustil dom, da so ga policija in svojci intenzivno iskali, nato pa sta se šele marca 2023 pojavila copata z nogavicama in kostnimi ostanki. Vzroka smrti po njenih besedah ni bilo mogoče ugotoviti. Ali bo družina kdaj izvedela, kaj se je v resnici zgodilo Pavlu? Zakaj je izginil brez sledu? In kako to, da je morje naplavilo le stopali, in to tako daleč narazen? Le čas bo pokazal.