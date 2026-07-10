Policija je vložila ovadbo proti sinu poslanca! Vse te svinjarije naj bi počel ...

Zagrebška policija je ovadila Jona Javorja Jurčevića (22), sina neodvisnega saborskega poslanca Josipa Jurčevića, ki ga sumijo, da je skupaj z 28-letnikom in še enim neznanim moškim februarja letos sodeloval pri izsiljevanju in pretepanju 21-letnika ter njegovih staršev. Besedilo o tem je včeraj kot prvi objavil Jutarnji list. Policija je brez navedbe identitet sporočila, da je zaključila kriminalistično preiskavo nad dvema moškima, starima 22 in 28 let, zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa na škodo 21-letnika ter kaznivega dejanja poskusa povzročitve hude telesne poškodbe na škodo 39-letnika in 39-letnice.

Sumi se, da so Jon Javor Jurčević, 28-letnik in še ena za zdaj neznana oseba 16. februarja v popoldanskih urah po skupnem dogovoru in z namenom protipravne prilastitve tuje premične stvari prišli v park na območju Črnomerca, eno od mestnih okrožij Zagreba na Hrvaškem, kjer so od 21-letnika, ki so ga poznali že od prej, zahtevali, naj jim izroči denar. Osumljeni 28-letnik mu je z besednimi grožnjami odvzel mobilni telefon, nato pa so mu vsi trije osumljenci zagrozili, da ga bodo ubili, če jim ne bo izročil denarja. Nato so vsi skupaj prišli na njegov naslov bivanja na območju Črnomerca.

Po vstopu v hišo je 28-letnik z verbalnimi grožnjami s topim predmetom udaril oškodovanca, medtem ko sta 22-letnik in tretji osumljenec fizično napadla člana njegove družine, nato pa so pobegnili s kraja dogodka. Po nudeni zdravniški pomoči v Klinični bolnišnici Sveti Duh v Zagrebu je bilo ugotovljeno, da so bili 21-letnik in njegova starša lažje poškodovani. Policija navaja, da je v začetku leta identificirala in prijela 28-letnika ter ga po zaključeni kriminalistični preiskavi predala pripornemu nadzorniku, posebno poročilo pa je bilo vloženo pri pristojnem državnem tožilstvu. Kot je sporočila policija, je bil Jon Javor Jurčević odkrit v nadaljevanju kriminalistične preiskave, in je bil aretiran v začetku julija. Po izvedeni kriminalistični preiskavi je bil predan pripornemu nadzorniku, posebno poročilo pa je bilo vloženo pri pristojnem državnem tožilstvu.

Na policiji poudarjajo, da za tretjim storilcem intenzivno iščejo ter da sta bila Jon Javor Jurčević in 28-letnik v preteklih letih večkrat kazensko prijavljena. Hrvaški mediji so že prej poročali, da je policija novembra 2023 med hišno preiskavo pri Josipu Jurčeviću, saborskem poslancu in članu parlamentarne skupine Most ter neodvisnega kluba Josipa Jurčevića, našla nezakonito pištolo in strelivo ter da mu je bila po privedbi izrečena denarna kazen v višini 2650 evrov, poroča Jutarnji.hr.

Jurčević: To je delovanje globoke države

V hrvaškem saboru se je javnosti oglasil tudi sam Josip Jurčević, poroča Tportal. Na kratko je sporočil, da ne ve ničesar o aretaciji svojega sina in da so bili prejšnji medijski zapisi rezultat »delovanja globoke države« zaradi njegove včerajšnje tiskovne konference.

»Ni policijskih poročil, ki bi to potrdila. Nimam nobenih informacij. Prva informacija je do mene prišla, ko je to objavil Jutarnji, ki ni poročal o tiskovni konferenci. Ljudje so me klicali in mi povedali, da je to usmerjeno proti meni. Vojskoval sem se, vem, kaj je hibridno vojskovanje. Nisem se niti malo vznemiril in sem šel spat. Zjutraj so me poklicali novinarji in me vprašali o tem. Povedal sem, da nimam informacij. Nisem preverjal svojega sina, ki je polnoletna oseba. Tukaj vidim to hibridnost, ker so nekateri mediji objavili informacijo brez policijskih spoznanj. Nimam informacije, da je moj sin aretiran, in ne želim vplivati na to. Ne bom se ravnal po načelu 'naj institucije opravijo svoje delo'. Desetletja živim po svojih načelih in imam uspešno kariero. Ker je to hibridna operacija, se v to ne bom vmešaval,« je dejal Jurčević.

Dodal je, da gre pri objavi informacij o aretaciji njegovega sina za delovanje globoke države, za katero meni, da je bil prav on tarča, ker je opozoril, da ima akademska skupnost metode za odkrivanje korupcije. Poudaril je, da je legitimno, da mediji poročajo o policijskih postopkih, ter izrazil obžalovanje zaradi napada, pri katerem je bilo na koncu potrjeno, da je sodeloval njegov sin.

»Seveda mi je žal, to je primarna, intimna razsežnost. Mislim, da je žal vsakemu očetu, tudi najhujšemu, ko se zgodi kaj takega. Hrvaški policiji zaupam, ne pa tistim, ki jo vodijo, vendar so naši policisti odlični. Verjamem, da bo nekakšen prekrškovni ali kazenski postopek potekal naprej,« je zaključil Jurčević, poroča Tportal.