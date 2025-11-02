Policija na obvoznici ustavila BMW. Poglejte, zakaj so mu zasegli registrske tablice (FOTO)

Policisti so v četrtek na osiješki obvoznici ustavili avtomobil BMW, ki so ga zaradi številnih tehničnih napak umaknili iz prometa.

Policisti so voznika opazili okoli 12.15 in ga ustavili, ker so posumili na tehnično napako na vozilu, ter ga poslali na izredni tehnični pregled.

FOTO: Osiješko-baranjska policijska uprava

»Na tehničnem pregledu so ugotovili pet večjih in štiri nevarne napake, zaradi katerih je bilo vozilo z odvzemom registrskih tablic izločeno iz prometa,« je sporočila osiješko-baranjska policijska uprava.

Voznik je bil zaradi prekrška kaznovan z globo v višini 260 evrov.