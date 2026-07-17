Policija objavila posnetek: zasegli tudi skiro, ki lahko divja kar 80 kilometrov na uro (FOTO in VIDEO)

Policisti so v sredo izvedli akcijo poostrenega nadzora v ožjem središču Zagreba ter na Trgu bana Josipa Jelačića.

Kršitelju zasegli predelan moped Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa na območju Novega mesta v četrtek nekaj po 19. uri ustavili mladoletnega voznika mopeda. Zaradi suma, da je na mopedu opravljena nedovoljena predelava in moped dosega večjo hitrost od konstrukcijsko določene 25 km/h, so odredili izredni tehnični pregled. Potrjena je bila nedovoljena predelava, moped je dosegal hitrost 56,7 km/h. Moped so zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.



Nadzor je bil usmerjen na voznike električnih skirojev, mopedov, motornih koles in drugih osebnih prevoznih sredstev, s ciljem zaščite pešcev in povečanja splošne varnosti v najprometnejših delih mesta, je navedla tamkajšnja policijska uprava.

Del voznikov električnih skirojev zavestno ignorira zakonske predpise

Rezultati nadzora potrjujejo, da del voznikov električnih skirojev še naprej zavestno ignorira zakonske predpise ter s tem neposredno ogroža varnost drugih udeležencev v prometu, zlasti pešcev v peš conah, poudarjajo na policiji.

Pozornost je pritegnil električni skiro, ki je glede na tehnične specifikacije lahko dosegel hitrost do 80 km/h.

Poseben poudarek je bil med akcijo namenjen preverjanju tehničnih značilnosti vozil. Policija je pri tem začasno zasegla dva električna skiroja, ki sta dosegala hitrost več kot 25 km/h, moč njunega elektromotorja pa je presegala 0,6 kW.