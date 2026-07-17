Policija objavila posnetek: zasegli tudi skiro, ki lahko divja kar 80 kilometrov na uro (FOTO in VIDEO)

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Policisti so v sredo izvedli akcijo poostrenega nadzora v ožjem središču Zagreba ter na Trgu bana Josipa Jelačića.
Kršitelju zasegli predelan moped
Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa na območju Novega mesta v četrtek nekaj po 19. uri ustavili mladoletnega voznika mopeda. Zaradi suma, da je na mopedu opravljena nedovoljena predelava in moped dosega večjo hitrost od konstrukcijsko določene 25 km/h, so odredili izredni tehnični pregled. Potrjena je bila nedovoljena predelava, moped je dosegal hitrost 56,7 km/h. Moped so zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.
Nadzor je bil usmerjen na voznike električnih skirojev, mopedov, motornih koles in drugih osebnih prevoznih sredstev, s ciljem zaščite pešcev in povečanja splošne varnosti v najprometnejših delih mesta, je navedla tamkajšnja policijska uprava.
Rezultati nadzora potrjujejo, da del voznikov električnih skirojev še naprej zavestno ignorira zakonske predpise ter s tem neposredno ogroža varnost drugih udeležencev v prometu, zlasti pešcev v peš conah, poudarjajo na policiji.
Pozornost je pritegnil električni skiro, ki je glede na tehnične specifikacije lahko dosegel hitrost do 80 km/h.
Poseben poudarek je bil med akcijo namenjen preverjanju tehničnih značilnosti vozil. Policija je pri tem začasno zasegla dva električna skiroja, ki sta dosegala hitrost več kot 25 km/h, moč njunega elektromotorja pa je presegala 0,6 kW.