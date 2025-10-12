Policija odkrila morbiden načrt: moški hotel mučiti, ubijati in se kopati v krvi, žrtve že izbral

Ko so policisti letos obiskali 22-letnega Jacoba Powerja, so pričakovali rutinski pregled. Namesto tega so v hiši odkrili orožje, morbidne zapiske in plitve grobove v gozdu za domom. Med najbolj grozljivimi predmeti je bil zvezek z naslovom »seznam za ubijanje«, v katerem je Power natančno opisoval razkosanje žrtev, razporeditev delov telesa in celo zapisal, da bi si po tem »mogoče privoščil poceni zajtrk«. V drugih zapisih je izražal željo, da bi se kopal v krvi in z njo »slikal« po stenah. Zapisal je tudi: »Hočem biti serijski morilec in moram to izvesti popolno, da lahko ponavljam znova in znova.« Power, sicer izurjen kuhar, je policiji povedal, da ga navdihujejo liki Hannibala Lecterja in Dexterja, in trdil, da je zapise pisal, da bi »iz glave spravil misli«.

Čeprav fantazije same po sebi niso kaznivo dejanje, je policija Powerja povezala s serijo vlomov v novembru 2024. Na posnetkih iz pivnice so ga prepoznali kot zamaskiranega storilca, ki je ponoči vlamljal, kradel in v zapiskih celo načrtoval rop, mučenje in umor stanovalcev nad lokalom. Na »seznamu za ubijanje« so bila zapisana prava imena, policija pa je ljudi opozorila glede na oceno tveganja.

Sprva je bil obtožen poskusa umora, vendar je tožilstvo obtožbo umaknilo, ker so bila njegova dejanja pravno obravnavana kot »pripravljalna«. 19. septembra je bil obsojen na dve leti in pol zapora zaradi vlomov, poškodb tuje lastnine in posedovanja konoplje. Sodnica je primer označila za »globoko zaskrbljujoč in brez primere«, a poudarila, da ga lahko obsodijo le za storjena dejanja, ne za srhljive fantazije. V zaporu bo pod posebnim nadzorom, deležen bo tudi psihološke obravnave.