Policija preiskuje posilstvo 13-letne deklice v popravnem domu, mati trdi: »Vse so želeli prikriti«

V podružnici enega od prevzgojnih domov na Hrvaškem je prišlo do spolne zlorabe mladoletne varovanke (13), trdi njena družina, navaja dnevnik.hr.

Po navedbah družine jo je spolno nadlegoval njen vrstnik, prav tako varovanec doma, deklico pa so odpeljali v bolnišnico.

Poskus prikrivanja?

Mati trdi, da je iz doma nihče ni obvestil, kaj se je zgodilo z njeno hčerko, za ta dogodek je izvedela šele, ko jo je hči sama poklicala. Nato je družina zahtevala medicinsko dokumentacijo, vendar mati trdi, da ji je dom ni želel posredovati. Zaradi vsega družina sumi, da gre za poskus prikrivanja celotnega primera.

Ministrstvo za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko je ob tem potrdilo, da se s primerom ukvarja policija.