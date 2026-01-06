Policija preklicala iskanje dečka in deklice, ki sta izginila na silvestrovo

Na silvestrovo je v Kaštel Lukšiću na Hrvaškem dramatični trenutek izzval množično iskalno akcijo, potem ko sta 12-letna Lara Burić in 15-letni Antonio Benat nenadoma izginila brez sledi. Policija je takoj po prijavi izginotja sprožila intenzivno preiskavo in pozvala lokalno prebivalstvo k pomoči pri iskanju, saj sta bila otroka takoj opisana z natančnimi osebnimi podatki in oblačili, ki sta jih nosila v trenutku izginotja. Policija je ljudi pozvala, da v primeru kakršnih koli informacij pokličejo na številko 192, se oglasijo na najbližji policijski postaji ali pošljejo podatke prek elektronske pošte.

Po šestih napetih dnevih iskanja so hrvaški policisti potrdili, da sta bila oba mladoletnika najdena in sta na varnem – kar je sprožilo val olajšanja po celotni regiji. Vendar uradni dodatni podatki o tem, kje in v kakšnem stanju sta bila najdena, še niso bili razkriti, poročajo hrvaški mediji. Povezane oblasti še vedno preiskujejo okoliščine njenega izginotja, ali sta bila otroka skupaj ves čas in ali je bilo izginotje prostovoljno ali ne. Do zdaj potrjenih podrobnosti o tem še ni, poroča index.hr. Svetovna javnost in hrvaški lokalni prebivalci so bili šokirani in zaskrbljeni za usodo dveh mladoletnikov, ki sta izginila na dan, ko mnogi praznujejo in se veselijo. Po uspešni najdbi še vedno ostajajo neznanke, ki čakajo na razjasnitev.

Tisto noč je izginila tudi 16-letna Renata Burić, hrvaški mediji zaenkrat še ne poročajo, da bi jo našli.