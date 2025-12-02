Policija prestregla »božična darila«: poglejte, kaj so zasegli Slovencu (FOTO)

Umaška policija je zasegla več kot 11 kilogramov marihuane in aretirala 20-letnega slovenskega državljana, osumljenega nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami. Drogo so odkrili v avtomobilu s slovenskimi registrskimi tablicami med kontrolo na avtocesti A9 pri Umagu, je sporočila istrska policija, poročajo hrvaški mediji.

Akcija na cestninski postaji

Policisti so v sklopu poostrenega nadzora v petek, 29. novembra, okoli 19. ure na cestninski postaji Istrskega ipsilona ustavili avtomobil slovenskih oznak. Vozil ga je 20-letni slovenski državljan, na sovoznikovem sedežu pa je sedel njegov 22-letni rojak. Zaradi izrazitega vonja marihuane, ki se je širil iz vozila, so policisti na podlagi sodne odredbe opravili preiskavo. V prtljažniku so našli dva zavita paketa, v vsakem pa po pet manjših paketov marihuane, skupne bruto teže 11.328 gramov.

FOTO: Policija

Voznik v priporu, sopotnik jo je odnesel z globo

Kriminalistična preiskava je pokazala, da je droga pripadala 20-letnemu vozniku in da je bila namenjena nadaljnji preprodaji. Osumljenca so v soboto, 30. novembra, v večernih urah privedli v priporni enoti PU Istra, zoper njega pa so na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Pri 22-letnem sopotniku so našli manjšo količino, 4,6 grama marihuan, za lastno uporabo, zaradi česar je bil prekrškovno kaznovan v skladu z zakonom o preprečevanju zlorabe drog.