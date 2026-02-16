Policija pri 82-letnici našla mumificirano truplo stoletne matere, pokojnina še tekla

Nemška policija je na domu 82-letnice v majhnem bavarskem mestu Ruhmannsfelden našla mumificirano truplo njene več kot sto let stare mame, je danes poročal nemški časnik Bild. Policija sumi, da je ženska truplo skrivala več let, da bi lahko še naprej mesečno prejemala 1500 evrov mamine pokojnine. Policija je dom preiskala, potem ko je župan mesta Werner Troiber že osem let vsako leto neuspešno skušal čestitati leta 1922 rojeni Sophie B. za rojstni dan na njenem domu, kjer je živela s hčerko. Kot je povedal za Bild, je vsakokrat naletel na zaprta vrata ali pa je njena hči našla izgovor, zakaj ga ne more sprejeti.

Konec lanskega leta je župan o primeru obvestil državnega tožilca, potem ko mu je hči dejala, da je njena mama pred dvema letoma umrla na Češkem. Policija je nato njeno mumificirano truplo našla v začetku letošnjega februarja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Minuli teden je policija sporočila, da so izvedli obdukcijo, da pa niso mogli ugotoviti vzroka smrti niti tega, kdaj je umrla. Potrdili so samo, da je umrla pred več leti. Izključili so, da bi bila umorjena in uvedli preiskavo zaradi suma goljufije pri pokojnini.