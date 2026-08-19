Policija prosi za pomoč pri iskanju nevarnega spolnega izprijenca

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Zagrebška policija je objavila posnetek osumljenca in zaprosila občane za pomoč pri njegovi identifikaciji.
Iščejo moškega, ki je v sredo, 17. junija, okoli 2.15 na območju Dubrave na Klinovi ulici storil kaznivo dejanje spolnega nadlegovanja.
Gre za približno 25-letnega moškega, suhe postave, s kratko temnejšo brado, oblečen je bil v siv zgornji del trenirke s kapuco ter temnejše kratke hlače.
Na fotografiji je oseba, za katero policisti domnevajo, da ima informacije o omenjenem kaznivem dejanju.
Posnetek si lahko ogledate tule.
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