Policija prosi za pomoč pri iskanju nevarnega spolnega izprijenca

Zagrebška policija je objavila posnetek osumljenca in zaprosila občane za pomoč pri njegovi identifikaciji.

Iščejo moškega, ki je v sredo, 17. junija, okoli 2.15 na območju Dubrave na Klinovi ulici storil kaznivo dejanje spolnega nadlegovanja.

Gre za približno 25-letnega moškega, suhe postave, s kratko temnejšo brado, oblečen je bil v siv zgornji del trenirke s kapuco ter temnejše kratke hlače.

Na fotografiji je oseba, za katero policisti domnevajo, da ima informacije o omenjenem kaznivem dejanju.

Posnetek si lahko ogledate tule.