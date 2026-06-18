Policija sredi noči v Veliki Gorici ustavila Slovenca, drago ga je stalo, kar so odkrili

Slovenski državljan, star 39 let, je bil kaznovan s 1500 evri, potem ko so ga v satelitskem mestu hrvaške prestolnice Velika Gorica zalotili za volanom avtomobila brez opravljenega vozniškega izpita, poleg tega pa je zavrnil testiranje na droge. Zagrebški policisti so ga ustavili v torek okoli 23. ure i v Novem Čiču. Med nadzorom so mu ponudili testiranje na prisotnost drog v organizmu, pa tudi strokovni pregled z odvzemom krvi in urina za analizo, vendar je 39-letnik to zavrnil, so sporočili iz zagrebške policijske uprave.

Z nadaljnjim preverjanjem so ugotovili, da je vozilo vozil, še preden je pridobil pravico do samostojnega upravljanja motornega vozila oz. ni imel opravljenega vozniškega izpita. Voznika so aretirali in ga z obdolžilnim predlogom privedli pred pristojno občinsko prekrškovno sodišče. Policija je predlagala, naj se ga kaznuje z denarno kaznijo v višini 2640 evrov, sodišče pa ga je spoznalo za krivega in mu izreklo kazen v višini 1500 evrov, piše Večernji List.