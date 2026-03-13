Policija stopila na prste najstniški bandi: naročali hrano, nato pa napadali tuja dostavljavca

Zagrebška policija je aretirala 18-letnika in pet mladoletnikov, ki jih sumijo, da so storili dve kaznivi dejanji hude tatvine na posebej drzen način. Po sumih preiskovalcev so v dveh primerih naročili dostavo hrane, da bi zvabili dostavljavce in jim nato ukradli naročilo. Napada sta se zgodila 3. in 4. marca v Galovićevi ulici na zagrebški Peščenici. Hrvaška policija sumi, da so osumljeni v obeh primerih krajo vnaprej načrtovali ter prek aplikacije naročili hrano, da bi dostavljavce pripeljali na dogovorjeno lokacijo.

Po navedbah policije so osumljeni v obeh primerih pristopili do dostavljavcev na ulici, 26-letnega in 49-letnega Nepalca, ju obkrožili in z odrivanjem poskušali iztrgati dostavno torbo z njunih hrbtov. Ker jim to ni uspelo, je eden od osumljencev torbo odprl z vlečenjem in prerivanjem ter iz nje vzel hrano, medtem ko so ostali s telesi blokirali dostavljavca, da bi mu preprečili odziv. Nato so pobegnili z ukradeno hrano. Skupna materialna škoda je ocenjena na približno 110 evrov.

Po končani kriminalistični preiskavi je hrvaška policija proti 18-letniku in petim mladoletnikom vložila kazenske ovadbe pri pristojnih državnih tožilstvih, poroča jutarnji.hr.

