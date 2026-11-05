Policija svari pred novo prevaro: lažni policisti ljudem praznijo račune, dva že ostala brez denarja!

Na Hrvaškem se je pojavil nov način prevare, pred katerim policija svari državljane. Goljufi svoje žrtve pokličejo prek spletnih aplikacij in se predstavljajo kot policisti. Nato zahtevajo osebne podatke in podatke o bančnih karticah. Na območju Stona sta tako dva moška že nasedla prevarantom. Eden je ostal brez 963 evrov, drugi brez 233 evrov.

Žrtvi tuja državljana

Kot poroča Dnevnik.hr, so policisti dubrovniško-neretvanske policijske uprave v sredo, 4. novembra, na območju policijske postaje Ston obravnavali dva primera prevare. Oba oškodovanca sta tuja državljana z urejenim prebivanjem in zaposlitvijo na Hrvaškem. Prevaranti so ju prepričali, da govorita s policisti, nato pa izkoristili njune bančne podatke.

Poklicali so ju prek videoklica in zahtevali dokumente

Goljufi žrtve kontaktirajo prek spletnih aplikacij, pri čemer se lažno predstavijo kot policijski uslužbenci. Da bi bili čim bolj prepričljivi, od sogovornikov med videoklicem zahtevajo, naj pokažejo dovoljenje za prebivanje in bančno kartico. Ko pridobijo osebne podatke in številke kartic, jih zlorabijo za nepooblaščeno razpolaganje z denarjem na računih. so sporočili iz dubrovniško-neretvanske policijske uprave.

Eden od moških je izgubil 963 evrov, drugi pa 233 evrov. Skupaj sta tako ostala brez 1196 evrov.

Policija opozarja: Tega od vas nikoli ne bomo zahtevali!

Policisti poudarjajo, da od državljanov nikoli ne zahtevajo razkritja številk PIN, varnostnih kod CVV oziroma CVC, enkratnih potrditvenih kod ali drugih občutljivih bančnih podatkov. Če vas prek videoklica kontaktira oseba, ki se predstavlja kot policist in zahteva bančne podatke, pogovor nemudoma prekinite. Policija še posebej opozarja, naj ljudje ne pošiljajo fotografij bančnih kartic, ne razkrivajo gesel za spletno banko in nikomur ne posredujejo enkratnih varnostnih kod, ki jih prejmejo prek SMS-sporočil ali mobilnih aplikacij. Če dvomite o pristnosti klica, se obrnite neposredno na policijsko postajo prek uradne telefonske številke.

Kaj storiti, če ste prevarantom že razkrili podatke?

Če ste neznancu že posredovali podatke o bančni kartici, morate čim prej stopiti v stik s svojo banko in zahtevati blokado kartice oziroma ustrezno zaščito računa. Dogodek prijavite policiji. Na Hrvaškem je policija dosegljiva na številki 192, v Sloveniji pa na številki 113. Dubrovniško-neretvanska policija je ob tem pozvala tudi delodajalce, naj o novi prevari opozorijo svoje zaposlene, ki prihajajo iz tujine. Prevaranti namreč ne potrebujejo vaše fizične bančne kartice, da bi vam povzročili finančno škodo. Včasih je dovolj že nekaj podatkov, ki jih žrtev nevede razkrije med pogovorom.