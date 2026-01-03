  • Delo d.o.o.
KRAJA

Policija ujela najstnika, nenavadno je, kaj sta ukradla z nogometnega igrišča: »Pripeljala sta se z avtomobilom …«

Vrednost ukradenih reflektorjev je ocenjena na približno tisoč evrov.
M. U.
 3. 1. 2026 | 09:50
 3. 1. 2026 | 09:57
1:15
Policija je zaključila kriminalistično preiskavo 18-letnika z območja širše okolice Vinkovcev in 19-letnika z območja širše okolice Našic, ki ju sumijo kraje devetih reflektorjev z nogometnega igrišča na območju občine Đurđenovac.

»Pripeljala sta se z avtomobilom …«

Kot je sporočila policijska uprava, je bila kraja prijavljena v petek okoli 14. ure, potem ko so reflektorji, ki so bili zaradi del pri njihovi zamenjavi nameščeni na tleh, izginili z igrišča. V prijavi je bilo navedeno tudi, da so se storilci na kraj dogodka pripeljali z avtomobilom.

Hitro posredovanje policistov Policijske postaje Našice je privedlo do tega, da so osumljenca kmalu izsledili, s kriminalistično preiskavo pa je bil potrjen utemeljen sum, da sta storila kaznivo dejanje kraje. Vrednost ukradenih reflektorjev je ocenjena na približno tisoč evrov.

Zoper osumljenca bo policija podala poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Osijeku.

Več iz teme

policijakrajapreiskavakriminalistična preiskava
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
