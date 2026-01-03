Policija je zaključila kriminalistično preiskavo 18-letnika z območja širše okolice Vinkovcev in 19-letnika z območja širše okolice Našic, ki ju sumijo kraje devetih reflektorjev z nogometnega igrišča na območju občine Đurđenovac.

»Pripeljala sta se z avtomobilom …«

Kot je sporočila policijska uprava, je bila kraja prijavljena v petek okoli 14. ure, potem ko so reflektorji, ki so bili zaradi del pri njihovi zamenjavi nameščeni na tleh, izginili z igrišča. V prijavi je bilo navedeno tudi, da so se storilci na kraj dogodka pripeljali z avtomobilom.

Hitro posredovanje policistov Policijske postaje Našice je privedlo do tega, da so osumljenca kmalu izsledili, s kriminalistično preiskavo pa je bil potrjen utemeljen sum, da sta storila kaznivo dejanje kraje. Vrednost ukradenih reflektorjev je ocenjena na približno tisoč evrov.

Zoper osumljenca bo policija podala poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Osijeku.