Policija v kleti našla 30 napol golih mladeničev, nekateri so bili vidno poškodovani

Policija v Madisonu v ameriški zvezni državi Wisconsin preiskuje domnevno nasilno uvajanje novih članov v študentsko bratovščino Alpha Epsilon Pi (AEPi). Policisti so 23. septembra zvečer po anonimni prijavi prišli do hiše na Langdonovi ulici, kjer so v kleti našli okoli 30 delno oblečenih moških. Večina je bila stara 18 let. Policijsko poročilo navaja, da so bili mladeniči prekriti s hrano, omakami in drugimi tekočinami. Več jih je imelo vidne poškodbe, ki so bile po oceni policistov skladne s fizičnim napadom. V prostoru je bila temperatura nastavljena na 81 stopinj Fahrenheita oziroma približno 27 stopinj Celzija, zaradi česar so bile razmere vroče in vlažne.

Policisti so dogajanje razglasili za nezakonito in vse prisotne pospremili iz hiše. Vse nove člane oziroma udeležence so preverili zaradi morebitne nezavesti in poškodb. Na kraju sta bila tudi predsednik in podpredsednik bratovščine. Policija ju je identificirala kot 20-letnega Braydena J. Kleina in 20-letnega Samuela N. Vana. Oba sta bila aretirana zaradi suma nasilnega uvajanja novih članov v bratovščino ter zaradi nedostojnega oziroma neprimernega vedenja, nato pa odpeljana v zapor okrožja Dane.

Preiskava še poteka, zato okoliščine dogajanja in vloge posameznikov še niso dokončno razjasnjene. Policija v svojem poročilu dogodek obravnava kot primer domnevnega uvajanja z maltretiranjem oziroma za ponižujoče, nasilno dejavnost, povezano z uvajanjem oziroma sprejemanjem novih članov v študentske bratovščine.

Vodstvo bratovščine ustavilo dejavnosti

Po dogodku je mednarodna organizacija Alpha Epsilon Pi ustavila vse dejavnosti madisonskega poglavja. Jonathan Pierce, glavni direktor za komuniciranje pri AEPi, je sporočil, da so člane pozvali k polnemu sodelovanju v preiskavi. »AEPi je člane pozval, naj v celoti sodelujejo v preiskavi, na podlagi katere bodo pripravljena priporočila za naš vrhovni svet guvernerjev glede nadaljnjih ukrepov, ki bodo vplivali na poglavje in/ali posamezne člane,« je dejal Pierce.

Vodstvo je madisonskemu poglavju izdalo tudi odredbo, s katero so začasno prepovedali srečanja novih članov, družabne in bratske dogodke, dobrodelne dejavnosti, dejavnosti poglavja na družbenih omrežjih in druga srečanja. Dovoljene ostajajo le nujne administrativne naloge vodstva poglavja. Pierce je poudaril, da bodo morebitne odločitve glede hiše na Langdonovi ulici sprejete šele po koncu preiskav.

Preiskuje tudi univerza

Primer poleg policije preiskuje tudi urad za študentsko vedenje in standarde skupnosti Univerze Wisconsin–Madison. Univerza je v sporočilu študentom potrdila preiskavo in poudarila, da za nasilno uvajanje novih članov na njenem kampusu ni prostora.

Pri tem je pomembna posebnost: policija je navedla, da Alpha Epsilon Pi v Madisonu ni priznana oziroma akreditirana študentska organizacija. Po podatkih policije jo je Univerza Wisconsin–Madison prenehala priznavati že pred več kot desetletjem. The Daily Cardinal navaja, da je poglavje brez priznanja univerze od leta 2015.

Preiskava policije in univerze še poteka. Za zdaj so bili v povezavi z dogodkom aretirani predsednik in podpredsednik bratovščine, nadaljnji ukrepi pa bodo odvisni od ugotovitev preiskav, poroča LADbible.