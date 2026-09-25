Policija v stenah našla več kot tri milijone evrov gotovine, aretirali 34 ljudi

Italijanska policija je v hiši domnevnega vodje narkomafije našla več kot tri milijone evrov gotovine, skrite v stenah objekta. Odkrili so ga po prijavi, je za AFP v sredo povedal glavni protimafijski tožilec Nicola Gratteri. Preiskovalci so med racijo našli tudi kalašnikovke, drugo orožje in 11 ur luksuzne znamke Rolex. Zaseg je del preiskave, ki se je začela leta 2023 in se je v ponedeljek končala z aretacijo 34 ljudi, osumljenih članstva v oboroženi kriminalni združbi, ki naj bi pri svojih dejavnostih uporabljala mafijske metode in se ukvarjala s preprodajo drog.

Gotovino in orožje so policisti zasegli že lani v hiši v mestu Caivano, severovzhodnem predmestju Neaplja, ki velja za eno od območij z močnim vplivom mafijske združbe Camorra in središče množične trgovine z drogami, predvsem kokainom. Namig je policiji posredoval osumljenec, ki so ga aretirali julija 2025 in je nato postal sodelavec pravosodnih organov.

»Vedeli smo, da je denar tam, nismo pa vedeli, kje. Zato smo hišo razkopali.«

»Vedeli smo, da je denar tam, nismo pa vedeli, kje. Zato smo hišo razkopali. Veliko svežnjev denarja je bilo v prostorih, vgrajenih v stene,« je pojasnil Gratteri. Dodal je, da je bil del gotovine skrit tudi pod tlemi in pod tuš kabino. Po navedbah lokalnega portala anteprime24 je informator policiji povedal, da je za denar skrbela žena domnevnega vodje kriminalne združbe, varovali naj bi ga tudi njuni mladoletni otroci in ga neprekinjeno, 24 ur na dan, nadzorovali. Skrivališča so bila zaščitena tudi z elektronskimi varnostnimi sistemi.

Policija je pred akcijo okrepila prisluškovanje, da bi zbrala čim več informacij. Gratteri meni, da je bila najdena gotovina najverjetneje zaslužek od prodaje drog. Camorra, ki deluje predvsem na območju Neaplja, je ena od treh največjih italijanskih mafijskih organizacij poleg sicilijanske Cosa Nostre in kalabrijske 'Ndranghete.

Gratteri je poudaril, da imajo prisluškovanja ključno vlogo pri preiskavah organiziranega kriminala. Ob tem je ostro kritiziral vlado premierke Giorgie Meloni zaradi sprememb zakonodaje, ki uvajajo omejitve pri uporabi prestreženih komunikacij.