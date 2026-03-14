Policija vdrla v prostore smučarske zveze. Enega od članov ujeli s 120.000 evri, denar tudi Ivici Kosteliću?

Policija je po nalogu Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala(USKOK) vstopila v prostore Hrvaške smučarske zveze (HSZ), kjer so preiskovalci zasegli poslovno dokumentacijo, ki jo zdaj analizirajo. Informacijo so potrdili zanesljivi viri, po katerih gre za finančne preglede, sprožene po nedavnem incidentu.

Enega od članov ujeli s 120.000 evri

Namreč, ko so v Cortini d'Ampezzo še potekale zimske olimpijske igre, so enega od članov zveze ustavili na meji z večjo količino neprijavljenega denarja. Domnevno je imel pri sebi okoli 120 tisoč evrov ter seznam oseb, ki naj bi temu denarju bili upravičeni, je navedel Index.

Tako naj bi preiskovalci že ugotovili, da se v HSZ del izplačil izvaja v gotovini, zato zdaj preverjajo, ali so bila takšna izplačila ustrezno dokumentirana in ali je pri tem prišlo do morebitnih davčnih nepravilnosti.

Denar tudi Ivici Kosteliću?

Carinska kontrola naj bi denar našla pri tiskovnem predstavniku HSZ Nenadu Erorju, pa tudi seznam imen, katerim je bil denar namenjen. Po informacijah, ki krožijo v zagrebških športnih krogi, je primanjkljaj v zvezi med 10 in 17 milijoni evrov, kar je povzročilo ogromno nezadovoljstvo med člani, navaja Dnevno.hr. Tiskovni predstavnik naj bi gotovino med drugim odnesel Vedranu Pavleku in bivšemu alpskemu smučarju Ivici Kosteliću. Vendar preiskovalci ne verjamejo, da je Kostelić sodeloval pri pranju denarja, temveč menijo, da bi moral prejeti denar, ki je po zakonu njegov, glede na to, da je upravičen do odškodnine od zveze.

Hrvaško smučarsko zvezo že vrsto let vodi predsednik Miho Glavić, direktor reprezentance in ena ključnih oseb v zvezi pa je Vedran Pavlek.