Policist se je po krvavem streljanju v Krakovu zbudil iz kome. Njegove prve besede ganejo do solz (FOTO)

V sobotnem streljanju na glavnem trgu drugega največjega poljskega mesta Krakov je bilo ubitih šest oseb, petnajst pa jih je dobilo telesne poškodbe. Še tri mrtve osebe so nato našli v domu strelca. Med poškodovanimi sta dva policista - Artur Morański in Jakub Kulik, ki sta posredovala v incidentu. Oba sta bila po streljanju v komi, a sta se že prebudila iz nje. Za zdaj kaže, da bosta oba preživela, a okrevanje bo verjetno pri obeh dolgo. Se je pa danes izvedelo, kakšne so bile prve besede Morańskega, ko je prišel k zavesti.

Župan poljskega mesta Muszyne Jan Golba je na družbenem omrežju Facebook razkril, da je Morański, ko se je prebudil, izjavil: »Ali je Kuba živ?« Kuba je vzdevek drugega policista. Besede Morańskiega kažejo na veliko prijateljstvo s policijskim kolegom in zagotovo si močno želi, da bi bila oba čim prej zdrava.

Da se je drama v Krakovu končala, sta zelo zaslužna predvsem omenjena policista. Iz posnetkov je razvidno, da sta se oba z morilcem srečala v neposredni bližini. Med njimi je bilo le nekaj metrov razdalje. Izmenjali so si veliko strelov, nekaj pa jih je prejel tudi morilec. Eden izmed policistov je v mukah prišel do njega in vanj sprožil več strelov, nato pa je tudi sam obležal. Oba policista sta s svojo požrtvovalnostjo resno ogrozila svoje življenje, a po drugi strani sta s tem verjetno kakšnega rešila.