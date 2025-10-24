Policist sredi mesta pomotoma ustrelil vojaka

Nemška policija je med obsežno vajo oboroženih sil v južnobavarskem mestu Erding pomotoma ustrelila vojaka, so v sredo sporočile nemške oblasti. Tiskovni predstavnik operativnega poveljstva Bundeswehra je medijem povedal, da je prišlo do streljanja med vojaki, ki so sodelovali na vaji, in policijo, ki so jo poklicali lokalni prebivalci. Vojak je bil že odpuščen iz bolnišnice, kjer so ga zdravili zaradi lažjih poškodb.

In zakaj je nemška policija streljala na vojaške enote? Bundeswehr trenutno v okviru manevrov Marshal Power izvaja vajo, v kateri sodeluje približno 500 vojaških policistov in več sto reševalcev iz policijskih, gasilskih in reševalnih služb. Vaje potekajo v javnih prostorih v dvanajstih bavarskih mestih severno od Münchna, vključno z Erdingom, da bi se pripravili na morebitni napad na državo članico Nata.

Ranjenca so že odpustili iz bolnišnice.

Bavarska policija je sporočila, da se je odzvala na poročila o moškem, ki je nosil orožje, in je v sredo zgodaj zvečer jugovzhodno od Erdinga napotila več enot, vključno s helikopterjem. Po poročanju nemškega dnevnika Bild so vojaški policisti na prihajajoče policiste streljali z vadbenim strelivom, saj so bili prepričani, da gre za del vojaške vaje. Policisti so vrnili ogenj z bojnim strelivom in zadeli enega od vojakov.

Pozneje se je izkazalo, da je bila oseba, ki je nosila orožje, pripadnik nemških oboroženih sil, ki je bil na kraju dogodka v okviru vaje.

Kakor so sporočili iz Bundeswehra, delovne skupine na specialnih manevrih vadijo »ukrepanje proti grožnjam v zaledju«, kot so brezpilotni letalniki, sabotaže ali t. i. neredne enote, se pravi gverilske borce, ki niso del državne vojske. Gre za scenarij, v katerem je napadena država članica Nata in je treba braniti zavezništvo. Usposabljanje vključuje tudi delo na krajih zločinov, usmerjanje prometa, iskanje skladišč orožja, boj proti nezakoniti trgovini z orožjem in zaščito ključne infrastrukture.