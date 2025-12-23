Policist z dobrima dvema promiloma zapeljal v kanal

V prometni nesreči, ki se je zgodila v soboto okoli 00.30 v kraju Brezovica, je bil poškodovan voznik osebnega avtomobila, so navedli hrvaški mediji. Do prometne nesreče je prišlo, ko 25-letni policist Policijske uprave Virovitiško-podravske zunaj službenega časa, zapeljal z vozilom v kanal in s sprednjim delom vozila trčil v opečnati zid. Z opravljenim preizkusom alkoholiziranosti je bilo ugotovljeno, da je vozil pod vplivom alkohola, in sicer z 1,93 g/kg alkohola v organizmu, pri tem pa ni uporabljal varnostnega pasu.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola bodo zoper njega uvedeni disciplinski ukrepi in prekrškovni postopek.