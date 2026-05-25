Policiste napadel dvakrat v tednu dni: Slovenec razgrajal na eni najbolj prometnih postaj v Evropi

Osrednja železniška postaja v glavnem bavarskem mestu je ena najprometnejših v Nemčiji in Evropi, saj prek nje dnevno potuje 450 tisoč ljudi. Med njimi se je znašel tudi 40-letni Slovenec, ki je dvakrat v enem tednu napadel uradne osebe – za vsako dejanje pa mu grozi od treh mesecev do pet let zapora.

Najprej je Slovenec pred desetimi dnevi prišel pred prostore dobrodelne organizacije Bahnhofmission, ki vsak dan pomaga stotinam brezdomcev in potnikov v stiski. Slovenec je sicer dober znanec te evangeličanske in katoliške dobrodelne organizacije, saj mu je v preteklosti že bila izrečena prepoved približevanja. Ko je varnostnik organizacije prišleka odslovil iz prostorov organizacije, ga je Slovenec s pestjo udaril v obraz, nato pa pobegnil še pred prihodom policije. A ga je ta hitro prijela, moški pa se je upiral in poskušal napasti policiste.

Enako se je zgodilo nekaj dni pozneje, ko so uslužbenci Bahnhofmissiona znova pozvali policiste na pomoč. Ko je patrulja prišla na prizorišče, je Slovenec kadil pred prostori organizacije, čeprav je na tistem območju kajenje prepovedano. Policista sta ga pozvala, naj neha kaditi; ko pa je poziv ignoriral, sta uporabila silo – Slovenec pa tudi, saj je z glavo skušal udariti enega od policistov.

Enako je storil, ko so ga stlačili v policijsko vozilo, med ukrepanjem pa je bila lažje poškodovana ena od policistk. Bolj sodelujoč je postal na policijski postaji, kjer je pristal na preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal, da ima 0,86 promila alkohola v krvi, poleg tega pa je bil pozitiven tudi na hitrem testu za droge. Državno tožilstvo je odredilo privedbo pred preiskovalnega sodnika za Slovenca, ki v Nemčiji nima prebivališča.

Kljub večkratnemu napadu na uradne osebe pa je višji policijski komisar Tim Oberfrank z münchenskega inšpektorata zvezne policije poslal presenetljiv razplet: »Moškemu po privedbi pred preiskovalnega sodnika ni bilo treba v zapor.« Kljub temu nemška zvezna policija nadaljuje preiskavo zaradi sumov kaznivih dejanj napada na uradno osebo, kršenja nedotakljivosti prostora in telesne poškodbe.