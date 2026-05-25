  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAPAD NA URADNE OSEBE

Policiste napadel dvakrat v tednu dni: Slovenec razgrajal na eni najbolj prometnih postaj v Evropi

Na železniški postaji v Münchnu je napadel varnostnika in policiste, pri čemer je bil pod vplivom alkohola in tudi drog.
V razmiku nekaj dni se je dvakrat spravil na policiste. FOTOGRAFIJI: Nemška Zvezna Policija

V razmiku nekaj dni se je dvakrat spravil na policiste. FOTOGRAFIJI: Nemška Zvezna Policija

V razmiku nekaj dni se je dvakrat spravil na policiste. FOTOGRAFIJI: Nemška Zvezna Policija

V razmiku nekaj dni se je dvakrat spravil na policiste. FOTOGRAFIJI: Nemška Zvezna Policija

Upiral se je aretaciji, v kateri je bila poškodovana policistka.

Upiral se je aretaciji, v kateri je bila poškodovana policistka.

V razmiku nekaj dni se je dvakrat spravil na policiste. FOTOGRAFIJI: Nemška Zvezna Policija
V razmiku nekaj dni se je dvakrat spravil na policiste. FOTOGRAFIJI: Nemška Zvezna Policija
Upiral se je aretaciji, v kateri je bila poškodovana policistka.
T. Š.
 25. 5. 2026 | 06:05
2:26
A+A-

Osrednja železniška postaja v glavnem bavarskem mestu je ena najprometnejših v Nemčiji in Evropi, saj prek nje dnevno potuje 450 tisoč ljudi. Med njimi se je znašel tudi 40-letni Slovenec, ki je dvakrat v enem tednu napadel uradne osebe – za vsako dejanje pa mu grozi od treh mesecev do pet let zapora.

Najprej je Slovenec pred desetimi dnevi prišel pred prostore dobrodelne organizacije Bahnhofmission, ki vsak dan pomaga stotinam brezdomcev in potnikov v stiski. Slovenec je sicer dober znanec te evangeličanske in katoliške dobrodelne organizacije, saj mu je v preteklosti že bila izrečena prepoved približevanja. Ko je varnostnik organizacije prišleka odslovil iz prostorov organizacije, ga je Slovenec s pestjo udaril v obraz, nato pa pobegnil še pred prihodom policije. A ga je ta hitro prijela, moški pa se je upiral in poskušal napasti policiste.

V razmiku nekaj dni se je dvakrat spravil na policiste. FOTOGRAFIJI: Nemška Zvezna Policija
V razmiku nekaj dni se je dvakrat spravil na policiste. FOTOGRAFIJI: Nemška Zvezna Policija

Enako se je zgodilo nekaj dni pozneje, ko so uslužbenci Bahnhofmissiona znova pozvali policiste na pomoč. Ko je patrulja prišla na prizorišče, je Slovenec kadil pred prostori organizacije, čeprav je na tistem območju kajenje prepovedano. Policista sta ga pozvala, naj neha kaditi; ko pa je poziv ignoriral, sta uporabila silo – Slovenec pa tudi, saj je z glavo skušal udariti enega od policistov.

Enako je storil, ko so ga stlačili v policijsko vozilo, med ukrepanjem pa je bila lažje poškodovana ena od policistk. Bolj sodelujoč je postal na policijski postaji, kjer je pristal na preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal, da ima 0,86 promila alkohola v krvi, poleg tega pa je bil pozitiven tudi na hitrem testu za droge. Državno tožilstvo je odredilo privedbo pred preiskovalnega sodnika za Slovenca, ki v Nemčiji nima prebivališča.

Upiral se je aretaciji, v kateri je bila poškodovana policistka.
Upiral se je aretaciji, v kateri je bila poškodovana policistka.

Kljub večkratnemu napadu na uradne osebe pa je višji policijski komisar Tim Oberfrank z münchenskega inšpektorata zvezne policije poslal presenetljiv razplet: »Moškemu po privedbi pred preiskovalnega sodnika ni bilo treba v zapor.« Kljub temu nemška zvezna policija nadaljuje preiskavo zaradi sumov kaznivih dejanj napada na uradno osebo, kršenja nedotakljivosti prostora in telesne poškodbe.

Več iz teme

policijaNemčijanasiljepolicistinapad
ZADNJE NOVICE
07:21
Novice  |  Slovenija
SESTAVLJANJE VLADE

Kdo bodo ministri? Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu

Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministrski ekipi 15 članov.
25. 5. 2026 | 07:21
07:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
PORAST KRIMINALA

Val tatvin po Sloveniji: kradli vozila, denar in nakit, vlomili tudi v domove in podjetja

Nepridipravi so povzročili veliko materialno škodo, policija pa preiskuje več primerov.
25. 5. 2026 | 07:06
06:45
Novice  |  Slovenija
SKORAJ DO JACKPOTA

Slovenec zadel skoraj dva milijona: srečni listek vplačal v Šempetru

Slovenija je dobila že desetega eurojackpot milijonarja, drugega letos, rekord pa še vedno drži spletni dobitnik iz leta 2024 s 60 milijoni evrov.
Tomica Šuljić25. 5. 2026 | 06:45
06:35
Šport  |  Tekme
ODLOČILNI OBRAČUN

Pred risi na švicarskem ledu poseben večer: proti Italiji odločajo o obstanku med elito

Pred slovensko vrsto je ključni dvoboj, proti kateremu vstopajo z dobro popotnico iz preteklih srečanj.
Siniša Uroševič25. 5. 2026 | 06:35
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
DOBRA VILA

Dobra vila Maja: Kaj je spoznanje? (Suzy)

Veliko ljudi mi pravi, da se vsak dan učijo, berejo duhovne knjige in poslušajo različne vsebine. A ne gre le za učenje – znanje je treba začeti živeti.
25. 5. 2026 | 06:25
06:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NAPAD NA URADNE OSEBE

Policiste napadel dvakrat v tednu dni: Slovenec razgrajal na eni najbolj prometnih postaj v Evropi

Na železniški postaji v Münchnu je napadel varnostnika in policiste, pri čemer je bil pod vplivom alkohola in tudi drog.
25. 5. 2026 | 06:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki