Policisti pogledali pod avto in osupnili: tam sta bili dve ročni bombi

Hrvaški policisti so pod avtomobilom 25-letnega Madžara našli dve ročni bombi M75, ki sta bili pritrjeni kar na podvozje vozila. Voznik je na Hrvaško pripeljal prek mejnega prehoda Slavonski Šamac. Policisti in cariniki so pregledali njega, potnike, avtomobil in prtljago, pri tem pa na podvozju opazili sumljiv zavit predmet, navaja Dnevnik.hr.

Bombi prilepil na podvozje

Po odredbi županijskega sodišča v Slavonskem Brodu so vozilo podrobneje preiskali. Na podvozju so našli dve ročni bombi M75 in ju zasegli. Eksplozivni sredstvi je nato prevzel policist, usposobljen za protibombno zaščito. Kriminalistična preiskava je po navedbah hrvaške policije pokazala, da je 25-letnik bombi nameraval prepeljati na Hrvaško oziroma na območje Evropske unije. Na podvozje avtomobila ju je pritrdil s samolepilnim trakom.

Čaka ga kazenski postopek

Policija je proti Madžaru vložila kazensko ovadbo na občinsko državno tožilstvo v Slavonskem Brodu zaradi suma nedovoljene posesti, izdelave in nabave orožja ter eksplozivnih snovi. Po končanem postopku so ga predali policijskemu nadzorniku za pridržanje.