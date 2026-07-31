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Poljski vandal iz Medžugorja vztraja pri svojem: »Vse bi ponovil«

31-letni Poljak je priznal oskrunitev kipov in požig oltarja, ob tem pa dejal, da bi vse ponovil.
Dejanja ni zanikal niti se ni pokesal. FOTO: X, zaslonski posnetek

Dejanja ni zanikal niti se ni pokesal. FOTO: X, zaslonski posnetek

Iskrunjen Marijin kip FOTO: Facebook

Iskrunjen Marijin kip FOTO: Facebook

Poljak, ki je zažgal oltar v Medžugorju. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

Poljak, ki je zažgal oltar v Medžugorju. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

Dejanja ni zanikal niti se ni pokesal. FOTO: X, zaslonski posnetek
Iskrunjen Marijin kip FOTO: Facebook
Poljak, ki je zažgal oltar v Medžugorju. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
A. G.
 31. 7. 2026 | 15:30
4:39
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Sodišče Bosne in Hercegovine je v četrtek poljskemu državljanu Bartłomieju Włodzimierzu Krakowiaku, osumljenemu oskrunitve kipov Device Marije in podtikanja požara na zunanjem oltarju cerkve sv. Jakoba v Medžugorju, odredilo enomesečni pripor. Sodišče BiH je sporočilo, da obstaja utemeljeni sum, da je 31-letnik storil kazniva dejanja poškodovanja ali rušenja verskih objektov, spodbujanja narodnostnega, rasnega in verskega sovraštva, razdora ali nestrpnosti ter povzročitve splošne nevarnosti.

Sodišče je ugodilo zahtevi tožilstva in odredilo pripor zaradi nevarnosti pobega ter ocene, da bi osumljenec na prostosti lahko ponovil kaznivo dejanje. Sodišče BiH je pojasnilo, da lahko pripor traja do 28. avgusta 2026 oziroma do drugačne odločitve Sodišča BiH. Obramba ima pravico vložiti pritožbo v 24 urah po sklepu o priporu, vendar pritožba ne zadrži njegove izvršitve. Sodni senat mora o morebitni pritožbi v skladu s postopkom odločiti v 48 urah.

Zavrnil je zagovornika

Kot poročajo mediji v BiH, je Krakowiak na začetku zaslišanja zavrnil zagovornika in dejal, da odvetnika ne potrebuje ter da želi ostati v priporu. Sodnik mu je pojasnil, da mora imeti po zakonu zagovornika. Tožilstvo BiH je na obravnavi navedlo, da je Krakowiak med zaslišanjem dejal, da se svojih dejanj ne kesa in da bi vse ponovil. Njegova zagovornica Denisa Gačanin je nasprotovala trditvi, da je osumljenec ravnal iz sovraštva.

Hina je že prej poročala, da je poljski državljan v četrtek priznal, da je oskrunil kipe Device Marije in zažgal zunanji oltar cerkve sv. Jakoba v Medžugorju, zaradi česar je tožilstvo BiH zahtevalo, da se mu odredi pripor, je za Hino potrdila njegova odvetnica Danisa Gačanin.

Vztraja pri svojem 

Poljak, ki je zažgal oltar v Medžugorju. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
Poljak, ki je zažgal oltar v Medžugorju. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

Krakowiak je med obravnavo pred Sodiščem BiH, ki je trajala približno 15 minut, kot motiv za vandalizem navedel prepričanje, da so prikazovanja Device Marije v Medžugorju in trditve vidcev prevara ter da je s svojimi dejanji želel na to opozoriti javnost. Tožilstvo BiH meni, da mu je treba odrediti pripor zaradi nevarnosti pobega in ponovitve kaznivega dejanja, odločitev pa naj bi Sodišče BiH sprejelo še tekom dneva, je navedla odvetnica.

»V bistvu je priznal dejanja, vendar vztraja pri svojem stališču, prepričanju in razlogih, zaradi katerih jih je storil. To je njegovo prepričanje in razočaranje po raziskovanju ter zbiranju dokazov v Medžugorju. Nikogar ni nameraval poškodovati, želel je le pokazati svoje videnje,« je dejala Gačaninova.

Tožilstvo BiH trdi, da ni ravnal impulzivno, temveč je kazniva dejanja načrtoval več mesecev. Predstavnica obrambe, prav tako pa tudi Krakowiak sam, med postopkom nista nasprotovala odreditvi pripora. Odvetnica Gačaninova na vprašanje, kako bo ravnala, če bo pripor odrejen, ni želela podrobneje govoriti o nadaljnji strategiji obrambe in poudarila, da je postopek šele v zgodnji fazi.

Aretirali so ga v torek

Iskrunjen Marijin kip FOTO: Facebook
Iskrunjen Marijin kip FOTO: Facebook

Krakowiaku očitajo, da je v noči na torek s črno barvo oskrunil kipe Device Marije na Podbrdu in pri Modrem križu, izpisal žaljiva sporočila, uperjena proti Medžugorju, Devici Mariji in vidcem, nato pa z vnetljivo tekočino polil in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Tožilstvo BiH mu očita poškodovanje ali rušenje verskih objektov, spodbujanje narodnostnega, rasnega in verskega sovraštva, razdora in nestrpnosti ter motenje javnega reda in miru. Aretirali so ga v torek nekaj pred 13. uro v kraju Černo pri Ljubuškem.

Težka življenjska zgodba

Krakowiak je redno prihajal v Medžugorje, pozornost javnosti pa je prvič pritegnil leta 2017, ko se je peš odpravil iz Varšave proti temu hercegovskemu romarskemu kraju. Njegova zgodba o težkem otroštvu, odvisnostih, depresiji, poskusu samomora in spreobrnjenju je bila pozneje predstavljena v dokumentarno-igranem filmu »Powołany 2« (»Poklicani 2«) poljskega režiserja Jana Sobierajskega.

Režiser je kmalu po vandalizmu v Medžugorju na družbenih omrežjih zapisal, da Krakowiaka osebno pozna in da dobro pozna tudi njegovo življenjsko zgodbo. Pojasnil je, da se je 31-letnik spopadal z resnimi psihičnimi težavami in življenjskimi krizami. Dodal je, da se je z njim večkrat pogovarjal in ga skušal prepričati, naj poišče psihološko pomoč, poroča Slobodna Dalmacija.

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