Pomorska nesreča v Splitskih vratih: tri osebe umrle, eno še iščejo (VIDEO)

V nedeljo v akvatoriju Splitskih vrat poteka obsežna iskalno-reševalna akcija po obvestilu o hudi pomorski nesreči med otokoma Brač in Šolta.

»V pomorski nesreči, ki se je danes okoli 11.38 zgodila v akvatoriju med otokoma Šolta in Brač, so umrle tri osebe, eno osebo pa še vedno iščejo. Preostalim potnikom z jadrnice, štirim osebam, so delavci nujne medicinske pomoči oskrbo nudili na kraju dogodka, prevoz v bolnišnico pa ni bil potreben. Na kraju dogodka bo opravljen ogled, ki ga bo vodila namestnica županijskega državnega tožilstva ob sodelovanju prometnega izvedenca in ob asistenci policije,« so sporočili iz splitsko-dalmatinske policijske uprave.

Obsežno iskanje pogrešane osebe še poteka. V akciji sodelujeta dve plovili luške kapitanije in plovilo pomorske policije. Podrobnosti okoliščin, ki so privedle do trčenja, za zdaj še niso znane.