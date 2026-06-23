Ponarejeni nogometni dresi, zasegli neverjetno število (FOTO)

Španska policija je pred dnevi v mednarodni akciji zasegla več kot 66.000 ponarejenih nogometnih dresov in kompletov športne opreme za prodajo v času svetovnega prvenstva v nogometu. S tem je po oceni Urada EU za intelektualno lastnino (EUIPO) preprečila škodo za imetnike pravic intelektualne lastnine v višini več kot sedem milijonov evrov.

Več kot 15 hišnih preiskav

Policija je izvedla več kot 15 hišnih preiskav in pregledov skladišč ter odkrila približno 16 ton ponarejenega blaga, so sporočili iz EUIPO. Pri obsežni mednarodni akciji so poleg njih sodelovali še Europol, Interpol in Evropski urad za boj proti goljufijam. Več osumljencev je policija pridržala, postopki pa še potekajo. Akcija je bila del operacije Cleantrade, ki jo španska policija izvaja v okviru Evropske multidisciplinarne platforme proti kriminalnim grožnjam.

12 milijard evrov izgube na leto imajo proizvajalci.

Primer nazorno kaže, da ponarejanje ni omejeno zgolj na luksuzne izdelke, temveč vse pogosteje spremlja tudi največje športne dogodke na svetu, so poudarili v EUIPO. Prav športni izdelki, predvsem nogometni dresi, so v času svetovnega prvenstva med najbolj izpostavljenimi kategorijami ponaredkov.

Med nogometnim prvenstvom bi šli ponarejeni dresi za med.

Po ocenah EUIPO zaradi ponarejanja v evropskem oblačilnem sektorju vsako leto nastane približno 12 milijard evrov izgubljene prodaje, pri čemer so med prizadetimi tudi proizvajalci športnih oblačil in opreme.