STRAŠNO

Poplave na jugu Španije zahtevale tri življenja, v mestu razglasili dan žalovanja

Španijo so v zadnjih letih močno prizadele podnebne spremembe, saj se vrstijo vse daljši vročinski valovi in vse pogostejša obdobja močnega dežja.
Fotografija je simbolična. FOTO: J.G.Morell, Reuters Pictures
Fotografija je simbolična. FOTO: J.G.Morell, Reuters Pictures
STA, A. G.
 29. 12. 2025 | 16:36
 29. 12. 2025 | 16:36
1:41
Poplave, ki jih je na jugu Španije konec tedna povzročilo močno deževje, so zahtevale tri življenja, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile oblasti, potem ko so reševalci danes našli trupli dveh pogrešanih moških. Španska civilna garda je sporočila, da so eno truplo našli okoli tri kilometre daleč od mostu, ki ga je blizu Granade odnesla narasla reka. Po poročanju španske televizije je 20-letni mladenič umrl, ko je poskušal z motorjem prečkati rečno strugo. Truplo drugega moškega pa so v andaluzijski provinci Malaga našli v kombiju, ki ga je odnesla voda, je danes sporočil Antonio Bermudez, župan mesta Alhaurin el Grande. Truplo drugega potnika v tem vozilu je policija našla že v nedeljo.

Župan je dodal, da sta bila moška, ki sta bila stara malo več kot 50 let, od nekdaj prijatelja, in da je bil to žalosten in mračen božič za njihovo mesto. V torek so v mestu razglasili dan žalovanja. V provinci Malaga je sicer v nedeljo močno deževalo kar 12 ur, dodaja AFP. Španijo so v zadnjih letih močno prizadele podnebne spremembe, saj se vrstijo vse daljši vročinski valovi in vse pogostejša obdobja močnega dežja. Katastrofalne poplave na vzhodu in jugu Španije so oktobra lani terjale več kot 230 življenj, večino v vzhodni regiji Valencia.

Antonio BermudezŠpanijapoplave
ZADNJE NOVICE
18:31
Šport  |  Tekme
OBERSDORF

Dvojna slovenska zmaga na novoletni turneji!

Zmagal je Domen Prevc, drugi je bil Timi Zajc.
29. 12. 2025 | 18:31
18:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NORVEŽAN

Tragedija v svetu športa! V hotelski sobi našli mrtvega biatlonca, star je bil le 27 let

Bakken je bil z nekaterimi reprezentančnimi kolegi te dni na višinskih pripravah v mestu Lavaze, kjer so se pripravljali na nadaljevanje sezone po novem letu.
29. 12. 2025 | 18:12
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
PRAZNIČNO

Čokolada ni za pse

Lahko povzroči težave s srcem in živčevjem, najbolje je, če ostanejo pri svojih običajnih briketih in prigrizkih.
Ajda Janovsky29. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Praznično
OBDAROVANJE

Darila, ki dokazano osrečujejo

Raziskave so pokazale, da so darila, ki prinašajo doživetja in izkušnje, boljša izbira od materialnih stvari.
29. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: v zgodnjih jutranjih urah Luna tvori harmoničen trigon z Marsom

Dan za čustveno stabilnost in praktične korake.
29. 12. 2025 | 18:00
17:57
Novice  |  Kronika  |  Doma
PEDOFILIJA

V Sloveniji je spolno zlorabljen vsak peti otrok: med posnetki žrtev tudi mlajši od treh let

Strokovnjaki opozarjajo na neučinkovit odziv sistema, pomanjkanje podpore žrtvam in bolečo tišino v družinah in družbi.
Kaja Grozina29. 12. 2025 | 17:57

Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
