  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VANDAL

Popolnoma demoliral pravoslavno cerkev, njegova razlaga pa: »Prvič sem poskusil alkohol«

Za rojstni dan si je omislil uničevalno zabavo.
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
M. U.
 10. 10. 2025 | 15:48
2:02
A+A-

Državljan Uzbekistana R.K.R. (37) se je na svoj rojstni dan na območju cerkve sv. Jurija v Brđanih na območju Sunja zelo sramotno obnašal, ko je sredi belega dne z 1,71 promila alkohola v krvi povzročil kaos in škodo, navaja Jutarnji list

Sredi belega dne je najprej brcnil dve vazi za rože pred cerkvijo. Nato se je spravil še na cerkveno poslopje. Tako je vstopil v notranjost cerkve in takoj prevrnil kovinsko omarico gorilnika sveč. Nato so mu bile na poti uokvirjene steklene ikone, ki jih je udaril z levo roko. V predelu oltarja je udaril kovinsko kadilnico za prižiganje sveč in kovinski križ, ki ju je vrgel iz cerkve.

»Tisti dan sem imel rojstni dan, zato sem za praznovanje prvič poskusil alkohol«

A to še ni vse. Z okrvavljeno roko je razbil še dve vazi za rože in ikono s steklenim okvirjem, ob padcu kovinskega ohišja kadilnice pa je poškodoval zgornjo pločevinasto ploščo. Kadilnice za prižiganje sveč in kovinskega križa z oltarja tako ni več mogoče uporabljati, škoda, ki jo je povzročil Srbski pravoslavni cerkvi, pa znaša 700 evrov.

»Kriv sem. Razbijal sem. Vstopil sem v cerkev in ko sem z roko razbil steklo, sem si poškodoval prst leve roke. Žal mi je, škodo bom plačal. Tisti dan sem imel rojstni dan, zato sem za praznovanje prvič poskusil alkohol. In zato sem storil, kar mi je očitano,« se je branil Uzbekistanec, ki sicer živi v Zagrebu.

Uzbekistanca so obtožili poškodovanja tuje stvari, tožilstvo pa je zanj v obtožnici takoj predlagalo izdajo kazenskega naloga, zato je bil 37-letnik nedavno obsojen na šest mesecev zapora z enoletno preizkusno dobo in mu naložil plačilo 50 evrov sodnih stroškov.

Več iz teme

alkoholpolicijacerkev
ZADNJE NOVICE
16:05
Bulvar  |  Glasba in film
PRIHODNJI TEDEN

Za ljubitelje grozljivk: morilec Grabež se tokrat vrača iz groba (FOTO)

Na velika platna prihaja nadaljevanje grozljivke iz leta 2022 z naslovom Črni telefon 2.
10. 10. 2025 | 16:05
15:48
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VANDAL

Popolnoma demoliral pravoslavno cerkev, njegova razlaga pa: »Prvič sem poskusil alkohol«

Za rojstni dan si je omislil uničevalno zabavo.
10. 10. 2025 | 15:48
15:15
Šport  |  Športni trači
POGOVOR

Nika Prevc: Za nas je zdaj vse skupaj bolj prijazno

Nika Prevc bo tudi v olimpijski zimi 2025/26 na skakalnicah merila daleč. Zaradi poškodb kolegic in tekmic toliko bolj ceni, da je sama zdrava.
Miha Šimnovec10. 10. 2025 | 15:15
15:15
Razno
V BOLNIŠNICI

»Zdravstveno stanje je bilo vse resnejše, redno so mu menjavali kri«: zadnji dnevi Halida Bešlića

Kljub zdravljenju in menjavi krvi na vsaka dva dni so številne metastaze v telesu napredovale in bile močnejše od njega.
10. 10. 2025 | 15:15
15:09
Novice  |  Slovenija
BOŽIČNICE

Ali bodo zaposleni prejeli božičnice še letos? Delodajalci razburjeni zapustili sejo: »To je diktat«

Delodajalci opozarjajo, da bi ukrep številna podjetja pahnil v težave, sindikati pa mu močno ploskajo.
10. 10. 2025 | 15:09
14:58
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Žalostna vest: po hudi bolezni umrl nekdanji slovenski nogometni reprezentant

Žiga Starič se je poslovil v 47. letu starosti.
10. 10. 2025 | 14:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

To je nova realnost financiranja v Evropi

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki