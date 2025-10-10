Popolnoma demoliral pravoslavno cerkev, njegova razlaga pa: »Prvič sem poskusil alkohol«

Državljan Uzbekistana R.K.R. (37) se je na svoj rojstni dan na območju cerkve sv. Jurija v Brđanih na območju Sunja zelo sramotno obnašal, ko je sredi belega dne z 1,71 promila alkohola v krvi povzročil kaos in škodo, navaja Jutarnji list.

Sredi belega dne je najprej brcnil dve vazi za rože pred cerkvijo. Nato se je spravil še na cerkveno poslopje. Tako je vstopil v notranjost cerkve in takoj prevrnil kovinsko omarico gorilnika sveč. Nato so mu bile na poti uokvirjene steklene ikone, ki jih je udaril z levo roko. V predelu oltarja je udaril kovinsko kadilnico za prižiganje sveč in kovinski križ, ki ju je vrgel iz cerkve.

»Tisti dan sem imel rojstni dan, zato sem za praznovanje prvič poskusil alkohol«

A to še ni vse. Z okrvavljeno roko je razbil še dve vazi za rože in ikono s steklenim okvirjem, ob padcu kovinskega ohišja kadilnice pa je poškodoval zgornjo pločevinasto ploščo. Kadilnice za prižiganje sveč in kovinskega križa z oltarja tako ni več mogoče uporabljati, škoda, ki jo je povzročil Srbski pravoslavni cerkvi, pa znaša 700 evrov.

»Kriv sem. Razbijal sem. Vstopil sem v cerkev in ko sem z roko razbil steklo, sem si poškodoval prst leve roke. Žal mi je, škodo bom plačal. Tisti dan sem imel rojstni dan, zato sem za praznovanje prvič poskusil alkohol. In zato sem storil, kar mi je očitano,« se je branil Uzbekistanec, ki sicer živi v Zagrebu.

Uzbekistanca so obtožili poškodovanja tuje stvari, tožilstvo pa je zanj v obtožnici takoj predlagalo izdajo kazenskega naloga, zato je bil 37-letnik nedavno obsojen na šest mesecev zapora z enoletno preizkusno dobo in mu naložil plačilo 50 evrov sodnih stroškov.