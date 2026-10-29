Poročena učiteljica spolno zlorabljala dijaka! 16-letniku poslala vročo fotografijo izpod prhe, razkrite vse šokantne podrobnosti (VIDEO)

V Avstraliji odmeva pretresljiv primer spolne zlorabe dveh mladoletnih dijakov. 32-letna poročena učiteljica Tayla Lee Brailey je priznala, da je imela spolne odnose s 17-letnim dijakom, 16-letnika pa je spolno nadlegovala in zlorabila kar v šolski učilnici. Na sodišču je trdila, da najstnikov ni dojemala kot otrok, temveč kot odrasla moška. Sodnice s tem ni prepričala. Obsodili so jo na večmesečno zaporno kazen.

Avstralsko učiteljico so jaretirali avgusta 2024, potem ko so prejeli prijavo o spolnih zlorabah na šoli in sprožili preiskavo, je navedel The Canberra Times. Na okrožnem sodišču v Parramatti je priznala krivdo za pet kaznivih dejanj, med katerimi sta bila tudi spolni odnos s 17-letnim dijakom in spolna zloraba 16-letnika.

Skrivna sporočila in srečanje v avtomobilu

Učiteljica, ki je imela za seboj že več let pedagoškega dela, je s 17-letnim dijakom začela komunicirati prek Snapchata. Že na začetku ga je opozorila, naj o njunem dopisovanju nikomur ne govori, saj bi zaradi tega lahko imela težave. Izmenjevala sta si tudi intimne fotografije, nato pa sta se srečala na njenem domu, kjer je prišlo do poljubljanja in intimnih dotikov. Nekega dne mu je med poukom poslala svojo fotografijo.

Obsodili so jo na 15 mesecev zapora, pravico do pogojnega odpusta pa bo pridobila aprila 2027.

Dijak zadnjega letnika srednje šole je nato predlagal srečanje zunaj šole. Dobila sta se na ulici, kjer sta imela spolni odnos v njegovem avtomobilu. Po srečanju se je učiteljica vrnila na delo, so razkrili med sodnim postopkom.

Šestnajstletniku poslala fotografijo izpod prhe

Še bolj pretresljive podrobnosti so prišle na dan pri obravnavi drugega primera. Braileyjeva je prek družbenih omrežij vzpostavila stik tudi s 16-letnim dijakom. Poslala mu je fotografijo, ki jo je posnela med prhanjem, ob tem pa ga vprašala: »Ti je všeč, kar vidiš?« Nato je od njega zahtevala intimno fotografijo. Ko ji jo je poslal, mu je odgovorila z besedo »Njam«, je med izrekom sodbe razkrila sodnica Elizabeth Ryan. Učiteljica je dijaka ob neki priložnosti tudi povabila, naj po koncu pouka ostane z njo v učilnici. Tam ga je poljubila, med srečanjem pa je prišlo tudi do spolnega dotikanja.

Dijak zaradi sramu zapustil šolo

Posledice zlorabe so 16-letnika močno zaznamovale. V izjavi, ki so jo prebrali na sodišču, je razkril, da je zaradi občutkov sramu nazadnje celo zapustil srednjo šolo. »Mislim, da ta občutek nikoli ne bo izginil. Ne vem, kako naj se spopadem s tem. Edino, kar lahko storim, je, da krivim samega sebe, ker sem se sploh zapletel v takšen odnos z njo,« je zapisal.

»Nisem ju dojemala kot otroka«

Braileyjeva je med sodnim postopkom skušala pojasniti svoje ravnanje. Trdila je, da je otroci ne privlačijo in da je oba najstnika dojemala kot odrasli osebi. Zagovarjala se je tudi, da ju ni želela zavrniti. Toda sodnica njenih pojasnil ni sprejela. Opozorila je, da je učiteljica vztrajno skušala vzpostaviti intimni odnos z mlajšim dijakom, čeprav je bil ta sprva zadržan.

»Gospa Brailey se je ves čas zavedala, da je njeno početje napačno, vendar je kljub temu nadaljevala,« je poudarila sodnica. Ugotovila je tudi, da je obsojenka skušala svoje početje prikriti, da ga ne bi odkrili.

Obsojena na 15 mesecev zapora

Sodišče je pri odmeri kazni upoštevalo tudi njeno zdravstveno stanje. Sprejelo je ugotovitev, da je imela učiteljica v času kaznivih dejanj simptome bipolarne motnje, ki ji takrat še ni bila diagnosticirana. Po presoji sodišča je bolezen vplivala na njeno sposobnost presoje in vedenje. Kljub olajševalnim okoliščinam pa je sodnica ocenila, da je zaporna kazen neizogibna. Poudarila je, da je Braileyjeva hudo izneverila zaupanje, ki ga družba polaga v učitelje, saj morajo ti skrbeti za varnost svojih učencev.