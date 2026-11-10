Porota ni dosegla soglasja, zdaj jo čaka novo sojenje: kaj se bo zgodilo z Lindsay Clancy? (VIDEO)

Lindsay Clancy je obtožena umora svojih treh malih otrok: petletne Core, triletnega Dawsona in osemmesečnega Callana. Tragedija se je zgodila januarja 2023 v njihovem domu v ameriški zvezni državi Massachusetts. Po odmevnem sojenju v začetku letošnjega leta se je postopek končal brez razsodbe, saj porotnikom ni uspelo doseči soglasja. Pravna ekipa nekdanje medicinske sestre je zato zahtevala umik obtožb, vendar je sodnik William Sullivan zahtevo zavrnil. Odvetniki so trdili, da sodnik septembra ne bi smel razglasiti neuspešnega sojenja, ko 12-članski poroti ni uspela doseči soglasne odločitve. Po njihovem mnenju bi moral najprej preučiti druge možnosti. Obramba je zahtevala umik obtožb tudi na podlagi načela prepovedi ponovnega sojenja za isto kaznivo dejanje.

Kot je poročala tiskovna agencija Reuters, je sodnik Sullivan v ponedeljkovi odločitvi, 9. novembra, presodil, da ponovno sojenje ne bi pomenilo kršitve tega ustavnega načela. Vztrajal je, da je bilo zaradi razhajanj med porotniki upravičeno razglasiti neuspešno sojenje. »Ker sodišče ugotavlja, da je bila zaradi razhajanj med porotniki razglasitev neuspešnega sojenja nujna, ponovno sojenje zaradi obtožb umora ne krši pravice Clancy do zaščite pred ponovnim sojenjem za isto kaznivo dejanje,« je po poročanju časnika Daily Mail zapisal sodnik Sullivan.

Sodnik je zavrnil tudi zahtevo obrambe, da bi lahko pregledala dokumentacijo o porotniku, ki se ni strinjal z drugimi člani porote, in ga zaslišala pod prisego. »Ker Clancy ni dokazala, da so zahtevani dokazi pomembni za njeno obrambo na morebitnem ponovnem sojenju zaradi obtožbe umora, sodišče ne bo odredilo njihove predložitve,« je zapisal sodnik. Dodal je, da prav tako ne vidi utemeljenega razloga za zaslišanje omenjenega porotnika pod prisego v tej fazi postopka.

Obramba se je sklicevala na poporodno psihozo

Clancy na sojenju ni zanikala, da je ubila svoje otroke. Njeni odvetniki pa so trdili, da je to storila v stanju hude poporodne psihoze, zaradi česar naj bi bila v času dejanja neprištevna. Zato so zagovarjali, da bi morala biti oproščena zaradi neprištevnosti oziroma pomanjkanja kazenske odgovornosti, kot takšno pravno podlago poznajo v Massachusettsu. Tožilstvo je nasprotno vztrajalo, da so bili umori namerni. Po več tednih pričanj je porota sodnika trikrat obvestila, da ne more doseči soglasja. Sodnik je nato razglasil neuspešno sojenje.

Po tej odločitvi je več porotnikov v televizijskih intervjujih povedalo, da bi bili pripravljeni Clancy oprostiti zaradi neprištevnosti, če ne bi bilo enega porotnika, ki je temu nasprotoval. Tudi porotnik, ki je vztrajal pri svojem stališču, je pozneje spregovoril za javnost. Povedal je, da je že od prvega dne verjel, da je Clancy kriva, zato se ni mogel strinjati z drugimi porotniki.

Novo sojenje bi lahko potekalo že marca

Tožilci so že pred tem napovedali, da nameravajo Clancy ponovno privesti pred sodišče. Za zdaj pa še niso razkrili, ali bodo vztrajali pri enakih obtožbah ali se odločili za milejše. Sodnik Sullivan je za 16. november razpisal novo obravnavo, na kateri bodo razpravljali o datumu ponovnega sojenja. Kot je nakazal, bi se to lahko začelo že marca prihodnje leto, poroča LADbible.