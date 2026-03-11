Posiljeno 90-letno žensko so odvrgli v vodnjak

Indijo pretresa grozljiv zločin: 90-letno žensko so posilili štirje zamaskirani moški. Po sprevrženem dejanju so ženico vrgli v bližnji vodnjak. Napad se je zgodil na območju Punasa v okrožju Khandwa v indijski zvezni državi Madja Pradeš. Kot poroča Hans India, so ji napadalci v usta potisnili krpo, da bi jo utišali, in ji izmenično storili silo, pri čemer so jo tudi hudo telesno poškodovali.

Potem ko so nemočno žrtev vrgli v bližnji vodnjak, so pobegnili, ženska pa se je skoraj 12 ur – vso noč in še v petek zjutraj – borila za življenje. Slednjič ji je uspelo splezati iz vodnjaka, a je bila prešibka, da bi poiskala pomoč.

12 UR se je reševala.

Okoli 11. ure v petek so jo domačini opazili na tleh pred njeno hišo, kjer je živela sama. Obvestili so njeno hčerko, ki živi v sosednji vasi, in poklicali policijo. Ob 22. uri v petek so jo odpeljali v krajevno bolnišnico Punasa, nato pa jo okoli dveh zjutraj v soboto v kritičnem stanju zaradi hudih poškodb napotili v okrožno bolnišnico Khandwa; zdaj je že zunaj smrtne nevarnosti.

Policija sumi, da so bili napadalci pod vplivom mamil. Iskanje storilcev je v polnem teku, razpisana pa je bila tudi nagrada za informacijo o napadalcih. V Indiji je v podobnih primerih težava, ker družinski člani ali same žrtve ne želijo podati prijave zaradi zaznamovanosti v družbi.