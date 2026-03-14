Poskus reševanja se je končal s tragedijo: kuharski vplivnež, njegova žena in oče mrtvi (VIDEO)

Vplivnež Ben Wood je umrl star 43 let, potem ko je poskušal rešiti mlado žensko, ki so jo močni valovi odnesli v morje na plaži v obalnem mestu Algarrobo v Čilu. Tragedija se je zgodila v ponedeljek zvečer okoli 19. ure, ko je 26-letno žensko morje potegnilo proti odprtemu morju. To je sprožilo niz poskusov reševanja, v morje pa so takoj skočili Wood, njegova žena Maria Jose Duarte Ureta (47), Woodov oče Norman Ray Wood (77) ter partner ženske, ki je padla v morje.

Na žalost so veliki valovi hitro odnesli vse štiri, razmere pa so se kmalu sprevrgle v tragedijo. Wood in njegov oče sta umrla v morju, medtem ko so njegovo ženo rešili, vendar je kasneje umrla v bolnišnici. Partner ženske, ki je padla v morje, je edini preživel, potem ko ga je iz oceana rešila mornarica s pomočjo vojaškega helikopterja. Lokalni organi so potrdili, da je bilo med vikendom na tem območju izdano opozorilo pred visokimi valovi, policija pa zdaj preiskuje okoliščine nesreče. Po prvih informacijah so se vse žrtve utopile. Žalostno vest je potrdila Woodova hči, ki se je od očeta poslovila s čustveno objavo na njegovem profilu na Instagramu: »9. marec bo dan, ko se bomo spominjali, kako ste dali svoja življenja za druge, tako kot si to storil že velikokrat prej. Ljubim te do Lune in nazaj.«

Ben Wood je bil na družbenih omrežjih znan po vsebinah, posvečenih burgerjem, pivu in gastronomiji, na Instagramu pa je imel več kot 37 tisoč sledilcev. V svoji zadnji objavi se je ozrl na svojo kariero v Čilu, kjer je živel skoraj 13 let in sodeloval pri razvoju lokalne pivske in gastronomske scene.

Tragična nesreča je pretresla njegove sledilce in prijatelje, ki se od vplivneža na družbenih omrežjih poslavljajo kot od človeka, ki je, kot poudarjajo mnogi, izgubil življenje, ko je poskušal rešiti druge.