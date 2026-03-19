Poslanka razkrila: »Moja mama je ubila moškega, ki jo je zlorabljal«

Britanska laburistična poslanka Naz Shah je v pogovoru za Sky News razkrila izjemno težko družinsko izkušnjo, ki je zaznamovala njeno otroštvo in kasnejšo politično pot. Njena mati je po letih zlorab ubila moškega, ki ga je družina poznala kot »strica«, danes pa Shahova opozarja, da bi bil tak primer v sodobnem času verjetno obravnavan bistveno drugače. Ob izidu svoje avtobiografije Honoured: Survival, strength and my path to politics je poudarila, da mora družba ponovno premisliti o pojmu »časti«, ki v nekaterih skupnostih pogosto preprečuje razkrivanje nasilja in žrtve dodatno stigmatizira.

»Moj prvi spomin je, kako je oče pretepal mamo,« je povedala. Po njegovem odhodu je družina ostala v izjemno težkih razmerah, mati pa je kmalu postala žrtev nadaljnjih zlorab s strani moškega, ki se je sprva predstavljal kot pomočnik in zaščitnik. Po navedbah Shahove je bila njena mati v tem obdobju izredno ranljiva – mlada ženska v tuji državi, brez znanja jezika, z majhnimi otroki in brez socialne podpore.

Naz Shah. FOTO: Gettz Images

Dolgoletne zlorabe in usoden razplet

Moški, ki ga je družina poznala kot Azama, je najprej pridobil zaupanje, nato pa mamo poslanke več let spolno in psihično zlorabljal. Po nekaterih poročilih je zloraba trajala več kot desetletje, v tem času pa je izkoriščal njeno finančno in socialno stisko. V strahu, da bi se nasilje razširilo tudi na otroke, je Zoora Shah storila skrajno dejanje – moškega je zastrupila z arzenom. Sodišče jo je kasneje spoznalo za krivo umora in obsodilo na 20 let zaporne kazni, čeprav okoliščine zlorabe na sojenju niso bile v celoti predstavljene. Naz Shah je bila ob tem stara komaj 18 let. Primer je imel dolgotrajne posledice za celotno družino – od socialne stiske do psiholoških travm, o katerih poslanka danes odkrito govori kot o delu širšega problema sistemske neobčutljivosti do žrtev nasilja.

Po besedah Shahove je ključno vlogo pri razpletu dogodkov odigral prav koncept »časti«, ki je njeni materi preprečil, da bi spregovorila o zlorabah. »Ženske nosijo breme sramu, medtem ko moški uživajo v časti,« je poudarila. Ker o nasilju ni spregovorila, sodišče ni imelo celotne slike njenega položaja. Po njenih navedbah je celo predsednik porote kasneje priznal, da bi bila razsodba lahko drugačna, če bi bile okoliščine znane.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Naz Shah danes opozarja, da pravosodni sistem in družba pogosto ne prepoznata kompleksnosti primerov, v katerih žrtve dolgotrajnega nasilja storijo kazniva dejanja. Po njenem mnenju bi morali takšne primere obravnavati z več razumevanja za okoliščine, v katerih so nastali. Ob tem poziva k širšim družbenim spremembam, zlasti v skupnostih, kjer je koncept »časti« še vedno močno prisoten. Dejala je, da bi morala družba jasno pokazati, da nasilje nikoli ni sprejemljivo – ne glede na kulturni kontekst.