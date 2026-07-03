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NA MALTI

Poslovnež naročil umor novinarke: pod avto so ji podstavili bombo

Dedič nepremič-ninskega imperija Yorgen Fenech zavrača obtožbe.
Atentat se je zgodil leta 2017. FOTO: Afp

Atentat se je zgodil leta 2017. FOTO: Afp

Yorgen Fenech leta 2019, ko je zapuščal sodišče. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Yorgen Fenech leta 2019, ko je zapuščal sodišče. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Daphne Caruana Galizia

Daphne Caruana Galizia

Atentat se je zgodil leta 2017. FOTO: Afp
Yorgen Fenech leta 2019, ko je zapuščal sodišče. FOTO: Yara Nardi/Reuters
Daphne Caruana Galizia
A. B.
 3. 7. 2026 | 09:16
2:17
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Na sodišču v glavnem malteškem mestu Valletta so začeli soditi 44-letnemu dediču nepremičninskega imperija, ki vključuje hotel in igralnico Hilton Malta Yorgenu Fenechu. Načrtoval naj bi umor preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia, trem morilcem pa naj bi za to plačal 150.000 evrov. Caruana Galizia je umrla 16. oktobra 2017, potem ko je bila v njenem avtomobilu sprožena bomba. Kot založnica revij, časopisna kolumnistka in blogerka je bila ena najbolj prepoznavnih medijskih osebnosti v državi. Zaradi poročanja o vodilnih vladnih in poslovnih osebnostih, kot piše The Guardian, je bila tarča večkratnih napadov politikov in njihovih podpornikov, njena nasilna smrt pa je povzročila ogorčenje po vsej Evropi.

Njena nasilna smrt je na Malti sprožila politično krizo.

Yorgen Fenech leta 2019, ko je zapuščal sodišče. FOTO: Yara Nardi/Reuters
Yorgen Fenech leta 2019, ko je zapuščal sodišče. FOTO: Yara Nardi/Reuters
Oblasti so Fenecha aretirale že pred sedmimi leti, a se je zaradi takšnih in drugačnih zapletov, ki so povzročili, da so ga morali medtem že izpustiti, sojenje začelo šele v sredo. Fenech je na sodišču zanikal krivdo oziroma se je izrekel za nedolžnega. Tožilstvo mu očita sostorilstvo pri naklepnem umoru novinarke in sodelovanja z osebo ali osebami na Malti z namenom storitve kaznivega dejanja. Je sicer eden od sedmih moških, ki jih tožilstvo obtožuje vpletenosti v umor iz leta 2017, in zadnji, ki ga čaka sojenje. Pet moških od sedmih je bilo obsojenih, eden je bil pomiloščen v zameno za pričevanje. Omenjeni poslovnež naj bi dal novinarko ubiti, ker je, tako tožilstvo, nameravala objaviti članek o njegovem stricu.

Leta 2020 je Reuters poročal, da je Caruana Galizia mesece pred smrtjo sledila offshore podjetju 17 Black, ki je bilo po njenih besedah ​​ustanovljeno za usmerjanje koruptivnih plačil malteškim voditeljem. Po umoru se je razkrilo, da je bil Fenech lastnik podjetja 17 Black. Atentat je na Malti sprožil politično krizo, v kateri je bil takratni premier Joseph Muscat leta 2020 prisiljen odstopiti, čeprav ni bil povezan z umorom.

Daphne Caruana Galizia
Daphne Caruana Galizia

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