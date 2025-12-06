Posnetek hude nesreče brutalen, razkrito, kaj je povzročilo grozo na cesti (VIDEO)

V Romuniji se je zgodila huda prometna nesreča, ki so jo posnele kamere.

Posnetek prikazuje, kako voznik za volanom mercedesa pripelje v krožišče in dva avtomobila, ki mu prihajata nasproti. Mercedes, kot piše romunski portal Adevărul, je nato kar »poletel« in trčil v ograjo ter se ustavil na zeleni površini bližnje bencinske črpalke.

Ne droge ali alkohol, pač pa ...

Po poročanju lokalnih medijev je voznik 55-letni moški, ki je po nesreči nekaj časa ostal ukleščen v avtomobilu, dokler ga reševalci niso uspešno izvlekli.

Utrpel je lažje poškodbe in je v bolnišnici na zdravljenju. Kot navaja Adevărul, ni bil pod vplivom alkohola ali drog, nesreča pa je bila pripisana diabetični krizi, zaradi katere med vožnjo ni mogel pravočasno reagirati.