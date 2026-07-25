Posnetek, ki para srce! Voznica namerno povozila psa in se odpeljala: »Še enkrat smo kot družba dosegli dno« (VIDEO)

Po družbenih omrežjih je zaokrožil pretresljiv posnetek, na katerem je videti avtomobil, ki zapelje čez psa, primer pa zdaj preiskujejo pristojni organi. Po navedbah črnogorske policije naj ne bi šlo za nesrečo, saj je lastnik poginule živali prijavil, da je voznica psa povozila namerno. Na dogodek so opozorili tudi v slovenskem Zavodu Pit, kjer so delili posnetek in ob njem zapisali, da je ob takšnih prizorih težko najti besede. »Še enkrat smo kot družba dosegli dno,« so zapisali. Kot so poudarili, po doslej dostopnih informacijah ni šlo za nesrečo ali trenutek nepazljivosti, temveč za namerno dejanje.

Dogodek se je zgodil v petek v Ulcinju. Po poročanju črnogorskih medijev je tamkajšnja policija okoli 15.15 prejela prijavo lastnika psa. Ta naj bi policistom povedal, da je neznana oseba z belim mercedesom s skopskimi registrskimi oznakami na ulici namerno zapeljala čez njegovega psa, ki je zaradi poškodb poginil. Policisti so po prijavi nemudoma začeli iskati voznico.

Prestregli so jo na meji

Osumljenko so izsledili še isti dan popoldan. Okoli 16.40 so jo policisti ustavili na mejnem prehodu Sukobin–Murićani med Črno goro in Albanijo, ko je po navedbah policije poskušala zapustiti državo. Gre za državljanko Severne Makedonije, ki so jo po prijetju odpeljali na policijsko postajo. O primeru je bila obveščena tudi državna tožilka Osnovnega državnega tožilstva v Ulcinju, policisti pa so na kraju dogodka opravili ogled. Po nalogu pristojnega tožilstva so osumljenki odvzeli prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja ubijanja in mučenja živali. V zakonsko določenem roku naj bi jo privedli pred pristojno državno tožilko.

Po dogodku so se v javnosti pojavile tudi navedbe, da naj bi pod kolesi avtomobila poginila dva psa. V prvem odzivu so se od dveh živali poslovili tudi v Zavodu Pit, vendar so pozneje opozorili, da uradno sporočilo črnogorske policije za zdaj potrjuje smrt enega psa. »Upamo, da bodo v nadaljnjem postopku razjasnjene vse okoliščine tega tragičnega dogodka,« so zapisali. »Noben razlog ne more upravičiti namernega ubijanja živali. Družba, ki ob takšnih zločinih molči, pošilja sporočilo, da je nasilje sprejemljivo. Zato ne smemo molčati,« so poudarili. Ob tem so izrazili upanje, da bodo pristojni organi primer raziskali do konca in razjasnili vse okoliščine dogodka. »Živali si zaslužijo zaščito, pravico in glas – dolžnost vseh nas pa je, da tega nasilja nikoli ne prezremo,« so še zapisali.