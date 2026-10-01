78-letnik z električnim avtom zapeljal v svetišče, 60-letnica ostala ujeta pod odbijačem (VIDEO)

Nenavadna nesreča je v Bangkoku povzročila pravi preplah. 78-letni voznik električnega avtomobila je zapeljal naravnost v svetišče. V notranjosti je bilo okoli 30 vernikov, ki so se morali v trenutku umakniti pred avtomobilom. V nesreči so bile poškodovane tri osebe, je navedel Thai Enquirer. Najhuje jo je odnesla 60-letna ženska, ki je ostala ujeta pod sprednjim odbijačem vozila. Reševalci so jo rešili in odpeljali v bolnišnico, kjer so jo zaradi hudih poškodb oskrbeli. Lažje sta se poškodovala še 21-letni moški in 27-letna ženska.

Kip je ostal nepoškodovan

Trčenje je poškodovalo podstavek kipa, sam kip pa je ostal cel. Policisti so po nesreči zaslišali voznika, ki je povedal, da se mu je tik pred trčenjem zavrtelo in da je za kratek čas izgubil zavest. Nato naj bi pomotoma pritisnil na stopalko za plin. Po navedbah policije ima 78-letnik visok krvni tlak. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da alkohola ni užival.

Policisti še preiskujejo vse okoliščine nesreče.