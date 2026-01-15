Posnetki šolskega nasilja šokirali: učenec z zlomljenim rebrom, a to še ni vse (VIDEO)

Na spletu so se pojavili skrb vzbujajoči posnetki, ki prikazujejo strašne nasilne incidente v šoli Firhill High School v škotskem Edinburgu, zaradi katerih so starši izrazili resne skrbi za varnost svojih otrok.

Na posnetkih, ki jih je pridobil portal Edinburgh Live, je videti učence, ki pretepajo sošolce. V enem od posnetkov trije fantje napadajo mlajšega učenca na šolskih toaletah, ga večkrat brcnejo, eden pa mu razbije glavo na umivalniku. V drugem posnetku skupina fantov na gozdnatem območju tolče drug drugega, medtem ko prestrašen učenec, ki ga neprestano brcajo, leži na tleh. V ozadju je slišati obupane glasove, ki prosijo, naj prenehajo. Tretji posnetek prikazuje dve dekleti, ki se borita na prostem, vlečeta se za lase in se tepeta, medtem ko drug posnetek prikazuje dekle, ki jo nekdo odrine na pločnik in nato večkrat brcne.

Starši so zaradi teh incidentov vse bolj zaskrbljeni. Eden izmed njih je dejal, da je bil šokiran ob ogledu najnovejšega posnetka, ki prikazuje še posebej grozljiv primer nasilja. Po njegovih besedah je eden od fantov, vpletenih v napad, že večkrat sodeloval v pretepih, a je kljub temu naslednji dan še vedno hodil v šolo. Starš je opozoril tudi na pomanjkanje posledic za nasilne posameznike: »To je strašljivo in skrb vzbujajoče. Fant, ki je bil pretepen, naj bi imel zlomljeno rebro in nos, vendar ni bilo nobenih posledic za njegove napadalce.« Zaskrbljeni starš je izrazil upanje, da bodo te grozljive dogodke izpostavili in spodbudili šolo k ukrepom proti nasilju. »Še en posnetek je iz gozda, kjer sta dva fanta končala v bolnišnici zaradi pretresa možganov. Upam, da bomo lahko pritisnili na šolo, da prevzame odgovornost in sprejme ukrepe.«

James Dalgleish, svetnik za izobraževanje v Edinburgu, je po ogledu posnetkov povedal, da ga je vsebina globoko pretresla. Obljubil je, da bo zadevo obravnaval zelo resno in poskrbel, da bodo žrtve prejele potrebno podporo. »Nadlegovanje in takšno vedenje sta popolnoma nesprejemljiva in ne bosta tolerirana,« je dejal in dodal, da je šola prostor, kjer morajo biti otroci in mladostniki varni. Dalgleish je zagotovil, da bodo šolska uprava, izobraževalni sektor in policija tesno sodelovali, da bodo ukrepali v zvezi s temi incidenti in zagotavljali varnost vseh učencev.