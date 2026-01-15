  • Delo d.o.o.
PRETEPI IN BRCE

Posnetki šolskega nasilja šokirali: učenec z zlomljenim rebrom, a to še ni vse (VIDEO)

Starši opozarjajo tudi na pomanjkanje posledic za nasilne posameznike.
Simbolična fotografija. FOTO: Motortion Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Motortion Getty Images/istockphoto
N. P.
 15. 1. 2026 | 11:46
 15. 1. 2026 | 11:46
2:38
Na spletu so se pojavili skrb vzbujajoči posnetki, ki prikazujejo strašne nasilne incidente v šoli Firhill High School v škotskem Edinburgu, zaradi katerih so starši izrazili resne skrbi za varnost svojih otrok.

Na posnetkih, ki jih je pridobil portal Edinburgh Live, je videti učence, ki pretepajo sošolce. V enem od posnetkov trije fantje napadajo mlajšega učenca na šolskih toaletah, ga večkrat brcnejo, eden pa mu razbije glavo na umivalniku. V drugem posnetku skupina fantov na gozdnatem območju tolče drug drugega, medtem ko prestrašen učenec, ki ga neprestano brcajo, leži na tleh. V ozadju je slišati obupane glasove, ki prosijo, naj prenehajo. Tretji posnetek prikazuje dve dekleti, ki se borita na prostem, vlečeta se za lase in se tepeta, medtem ko drug posnetek prikazuje dekle, ki jo nekdo odrine na pločnik in nato večkrat brcne.

Starši so zaradi teh incidentov vse bolj zaskrbljeni. Eden izmed njih je dejal, da je bil šokiran ob ogledu najnovejšega posnetka, ki prikazuje še posebej grozljiv primer nasilja. Po njegovih besedah je eden od fantov, vpletenih v napad, že večkrat sodeloval v pretepih, a je kljub temu naslednji dan še vedno hodil v šolo. Starš je opozoril tudi na pomanjkanje posledic za nasilne posameznike: »To je strašljivo in skrb vzbujajoče. Fant, ki je bil pretepen, naj bi imel zlomljeno rebro in nos, vendar ni bilo nobenih posledic za njegove napadalce.« Zaskrbljeni starš je izrazil upanje, da bodo te grozljive dogodke izpostavili in spodbudili šolo k ukrepom proti nasilju. »Še en posnetek je iz gozda, kjer sta dva fanta končala v bolnišnici zaradi pretresa možganov. Upam, da bomo lahko pritisnili na šolo, da prevzame odgovornost in sprejme ukrepe.«

James Dalgleish, svetnik za izobraževanje v Edinburgu, je po ogledu posnetkov povedal, da ga je vsebina globoko pretresla. Obljubil je, da bo zadevo obravnaval zelo resno in poskrbel, da bodo žrtve prejele potrebno podporo. »Nadlegovanje in takšno vedenje sta popolnoma nesprejemljiva in ne bosta tolerirana,« je dejal in dodal, da je šola prostor, kjer morajo biti otroci in mladostniki varni. Dalgleish je zagotovil, da bodo šolska uprava, izobraževalni sektor in policija tesno sodelovali, da bodo ukrepali v zvezi s temi incidenti in zagotavljali varnost vseh učencev.

14:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

Drama v Kopru: klofnil natakarico in grozil, da se bo vrnil: »Ženska bo že videla«

Policisti so Nizozemcu odredili pridržanje ter mu zaradi kršitve javnega reda izdali plačilni nalog.
15. 1. 2026 | 14:21
14:12
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To so teme o domu, ki najbolj bolijo Slovence: davek na nepremičnine, drago ogrevanje in skrivnosti boljšega bivanja

Najbolj poslušani Deloindom podkasti lanskega leta: davek na nepremičnine, pametno ogrevanje in feng šuj za boljši dom.
15. 1. 2026 | 14:12
13:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
MOČAN POK NA VIČU

Ljubljana v šoku: eksplozija pred poslovno enoto Surovine, policija preiskuje kaznivo dejanje

Poškodovanega delavca so oskrbeli na kraju nesreče, nato pa z rešilnim avtomobilom odpeljali v ljubljanski klinični center.
15. 1. 2026 | 13:30
13:21
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Šok, Freddie Mercuryjeva skrivna hči umrla pri 48 letih

Po poročilih je le peščica ljudi iz Mercuryjevega bližnjega kroga vedela za njen obstoj.
15. 1. 2026 | 13:21
13:20
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽBENA OMREŽJA

Kekova volilna bomba povzročila kaos: »Če je Bogdan Knavs kandidat, potem se res nekaj dogaja«

V dobi umetne inteligence tudi šale niso več nedolžne.
15. 1. 2026 | 13:20
13:10
Šport  |  Tekme
ŠAH

Fedosejev po slabem nizu lovi ponovitev lanskega četrtega mesta

Šahovski Wimbledon letos brez najboljše trojice igralcev.
Miha Šimnovec15. 1. 2026 | 13:10

Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
