Potnica (45) v avtomobilu izgubila zavest, umrla v ambulanti: šokantno je zaradi česa

V zgodnjih jutranjih urah je v Glini v nenavadnih okoliščinah umrla 45-letna ženska, pri čemer je policija dogodek opredelila kot nesrečo s smrtnim izidom.

Umrla v ambulanti

Med vožnjo je 45-letnica kot potnica v avtomobilu izgubila zavest, nakar so jo prepeljali v ambulanto v Glini, kjer je umrla. Mrliška oglednica na kraju dogodka na njenem telesu ni našla vidnih zunanjih poškodb, v ustni votlini pokojnice pa so bili najdeni koščki hrane, je sporočila policija.

Truplo pokojnice so prepeljali v splošno bolnišnico v Sisku, kjer bo opravljena obdukcija, zadeva pa bo posebej prikazana v poročilu pristojnemu državnemu tožilstvu.