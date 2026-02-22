Potnica (45) v avtomobilu izgubila zavest, umrla v ambulanti: šokantno je zaradi česa

Galerija
V zgodnjih jutranjih urah je v Glini v nenavadnih okoliščinah umrla 45-letna ženska, pri čemer je policija dogodek opredelila kot nesrečo s smrtnim izidom.
Med vožnjo je 45-letnica kot potnica v avtomobilu izgubila zavest, nakar so jo prepeljali v ambulanto v Glini, kjer je umrla. Mrliška oglednica na kraju dogodka na njenem telesu ni našla vidnih zunanjih poškodb, v ustni votlini pokojnice pa so bili najdeni koščki hrane, je sporočila policija.
Truplo pokojnice so prepeljali v splošno bolnišnico v Sisku, kjer bo opravljena obdukcija, zadeva pa bo posebej prikazana v poročilu pristojnemu državnemu tožilstvu.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.