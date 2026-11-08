Potniki preživeli grozljivo nesrečo na avtocesti A3 in opisali dramatične trenutke: »Drseli smo in se prevračali, ljudje so bili okrvavljeni« (VIDEO)

V prometni nesreči na avtocesti A3 v smeri proti Zagrebu, nedaleč od priključka Ivanić Grad, sta umrli dve osebi, več kot 30 pa jih je bilo poškodovanih. Po podatkih hrvaškega ministrstva za zdravstvo je šest oseb utrpelo hude poškodbe, 27 pa lažje . Poškodovane so prepeljali v zagrebške bolnišnice.

Eden od potnikov, Nikola Golubović, je za HRT povedal, da je avtobus potoval iz Srbije proti Zagrebu in da sta se voznika na postajališču tik pred nesrečo zamenjala. »Iz Srbije smo se odpravili proti Zagrebu. Voznika sta se zamenjala na postajališču, voznik pa je nekaj minut zatem zaspal,« je povedal Golubović. Nesrečo je opisal kot grozljivo in družinam umrlih izrekel sožalje. Dodal je, da večina potnikov ni potovala skupaj. Nekateri so bili namenjeni na obisk k družini, drugi pa na delo.

Dramatične trenutke prevračanja avtobusa je opisal tudi potnik Marin Jević. Po njegovih besedah so okoli 7.30 začutili, da je avtobus zapeljal na bankino, nato pa trčil v varnostno ograjo. »Videli smo, kako se je avtobus dvignil na ograjo. Več deset metrov smo drseli in se prevračali po travniku. Ko se je avtobus ustavil, so se zaslišali stokanje in kriki,« je pripovedoval Jević. Sedel je v zadnjem delu avtobusa, kjer je bil po njegovih besedah priča številnim poškodbam potnikov. »Ob mojih nogah sta bili dve osebi ukleščeni pod sedežem. Veliko ljudi je bilo okrvavljenih, eden od mladeničev pa je doživljal šok,« je povedal.